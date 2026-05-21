Najpierw finał Ligi Mistrzów, a potem to. Oto co czeka Pajor. Już ujawnili
Już w sobotę o godz. 18:00 FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie stanie do walki z Olympique Lyon o triumf w kobiecej Lidze Mistrzów. W przypadku wygranej "Dumy Katalonii" Polkę oraz jej koleżanki czekają naprawdę ciekawe dni. Jak informują hiszpańskie media, poza premią klub już przygotowuje się na ewentualne świętowanie w stolicy Katalonii. Oto szczegóły.
Powoli do końca zbliża się sezon piłkarski 2025/2026. Za nami w końcu już rozstrzygnięcie pierwszego z trzech europejskich pucharów, czyli Lidze Europy (3:0 Aston Villa wygrała z Freiburgiem). Wielkimi krokami zbliżają się również zmagania w Lidze Konferencji, a także Lidze Mistrzów (30 maja).
W międzyczasie jednak czeka nas najważniejszy mecz europejskiej piłki kobiet - finał LM pomiędzy FC Barcelona, a Olympique Lyon. W sobotę o godz. 18:00 w Oslo nie zabraknie polskiego akcentu, bowiem w barwach "Dumy Katalonii" kibicować będzie można Ewie Pajor, znakomitej napastniczce.
Ta jest jedną z najjaśniejszych postaci zespołu, a w mediach nawet pojawiają się informację, jakoby była główną faworytką do zwycięstwa w... plebiscycie Złotej Piłki. Ewentualne zwycięstwo w Lidze Mistrzów może ją znacznie do tego przybliżyć. W Hiszpanii już pojawiają się konkretne informacje, co czeka zespół w przypadku wygranej tego pucharu.
Jak przekazało "Mundo Deportivo" ekipę czeka pokaźna premia od... Nike. Ich zdaniem popularna marka ma wzbogacić klub o trzy miliony euro. Część tej kwoty, a dokładniej milion ma zostać przyznane zawodniczkom. Oczywiście cała suma zostanie odpowiednio podzielona.
Pajor wróci do Hiszpanii. Już znamy plan. To będzie święto
Co ciekawe, klub już nawet szykuje się do ewentualnej fety. Nie będzie to wyglądać tak samo, jak w przypadku męskiej drużyny (wielka parada). Zdaniem wspomnianego już źródła zapowiada się na imprezę z kibicami w okolicach Placa Espanya i Avinguda Maria Cristina.
- W przeciwieństwie do męskiej drużyny Barcelony, która w poniedziałek 11 maja przez pięć godzin paradowała ulicami miasta, prezentując trofea Ligi i Superpucharu Hiszpanii, żeński klub przygotował już uroczystość z kibicami w okolicach Placa Espanya i Avinguda Maria Cristina - napisano.
Wielki finał kobiecej Ligi Mistrzów zaplanowany jest na sobotę na godz. 18:00.