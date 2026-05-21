Najpierw finał Ligi Mistrzów, a potem to. Oto co czeka Pajor. Już ujawnili

Powoli do końca zbliża się sezon piłkarski 2025/2026. Za nami w końcu już rozstrzygnięcie pierwszego z trzech europejskich pucharów, czyli Lidze Europy (3:0 Aston Villa wygrała z Freiburgiem). Wielkimi krokami zbliżają się również zmagania w Lidze Konferencji, a także Lidze Mistrzów (30 maja).

W międzyczasie jednak czeka nas najważniejszy mecz europejskiej piłki kobiet - finał LM pomiędzy FC Barcelona, a Olympique Lyon. W sobotę o godz. 18:00 w Oslo nie zabraknie polskiego akcentu, bowiem w barwach "Dumy Katalonii" kibicować będzie można Ewie Pajor, znakomitej napastniczce.

Ta jest jedną z najjaśniejszych postaci zespołu, a w mediach nawet pojawiają się informację, jakoby była główną faworytką do zwycięstwa w... plebiscycie Złotej Piłki. Ewentualne zwycięstwo w Lidze Mistrzów może ją znacznie do tego przybliżyć. W Hiszpanii już pojawiają się konkretne informacje, co czeka zespół w przypadku wygranej tego pucharu.

Jak przekazało "Mundo Deportivo" ekipę czeka pokaźna premia od... Nike. Ich zdaniem popularna marka ma wzbogacić klub o trzy miliony euro. Część tej kwoty, a dokładniej milion ma zostać przyznane zawodniczkom. Oczywiście cała suma zostanie odpowiednio podzielona.

- Według "Mundo Deportivo", premie, które zostaną wypłacone zawodniczkom, wyniosą około miliona euro - czytamy.

Pajor wróci do Hiszpanii. Już znamy plan. To będzie święto

Co ciekawe, klub już nawet szykuje się do ewentualnej fety. Nie będzie to wyglądać tak samo, jak w przypadku męskiej drużyny (wielka parada). Zdaniem wspomnianego już źródła zapowiada się na imprezę z kibicami w okolicach Placa Espanya i Avinguda Maria Cristina.

- W przeciwieństwie do męskiej drużyny Barcelony, która w poniedziałek 11 maja przez pięć godzin paradowała ulicami miasta, prezentując trofea Ligi i Superpucharu Hiszpanii, żeński klub przygotował już uroczystość z kibicami w okolicach Placa Espanya i Avinguda Maria Cristina - napisano.

Wielki finał kobiecej Ligi Mistrzów zaplanowany jest na sobotę na godz. 18:00. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Ewa Pajor Urbanandsport AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News





Afimico Pululu - najlepsze akcje z Ligi Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport