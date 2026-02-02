Nagły komunika PZPN-u. Zapadła kluczowa decyzja ws. meczu z Albanią. Kibice tylko na to czekali

Przed piłkarską reprezentacją Polski stoi niezwykle wymagające zadanie. Za dwa miesiące drużyna prowadzona przez Jana Urbana rozpocznie bowiem "ostateczną próbę" wywalczenia awansu na tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. Dla "Biało-czerwonych" to absolutnie ostatnia szansa, aby znaleźć się w fazie zasadniczej tej wiekopomnej imprezy.

Na sam początek Polacy zmierzą się z Albanią (26 marca o godzinie 20:45), natomiast ewentualne zwycięstwo otworzy im drogę do decydującego starcia z lepszym zespołem z pary Szwecja - Ukraina. W przypadku pierwszego z wymienionych spotkań, nasi reprezentanci będą posiadać pewną znaczącą przewagę - mecz z Albańczykami rozegrany zostanie na PGE Narodowy.

Historia futbolu nie raz udowadniała, że wsparcie "dwunastego zawodnika", jak zwykło określać się kibiców, może ponieść piłkarzy ku niebywałym rezultatom. Zapewne Urban i spółka bardzo liczą na takowe wsparcie. 2 lutego PZPN wydał oficjalny komunikat, na który czekało zapewne wielu sympatyków futbolu z kraju nad Wisłą.

PZPN ujawnia. Tyle będą kosztować bilety na mecz z Albanią

Na oficjalnej stronie PZPN-u w końcu pojawił się harmonogram sprzedaży biletów na półfinałowe starcie barażowe z Albanią. Dowiedzieliśmy się, że pierwsza tura sprzedaży (InPost Mobile) zaplanowana została na okres od 4 do 6 marca. Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się natomiast 9 marca.

W ramach przytoczonego komunikatu podano również ceny poszczególnych biletów. Tak oto mogliśmy się dowiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim lub ze znaczną niepełnosprawnością), będą mogły zakupić bilety po cenie 90 złotych. Bilet rodzinny (opiekun plus dziecko do lat 12) to natomiast koszt 100 plus 60 złotych.

To oczywiście nie koniec oferty, którą przedstawiciele związku przygotowali w ramach starcia Polska - Albania. Bilety najniższej III kategorii będą kosztowały 120 złotych. Wejściówki II kategorii to natomiast wydatek rzędu 180 złotych. Prawdziwym rarytasem będą oczywiście bilety I kategorii. Za tego typu wejściówki kibice będą musieli zapłacić 240 złotych.

