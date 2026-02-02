Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagły komunika PZPN-u. Zapadła kluczowa decyzja ws. meczu z Albanią. Kibice tylko na to czekali

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Już 26 marca reprezentacja Polski, dowodzona przez Jana Urbana, powalczy o upragniony "bilet" na tegoroczne MŚ. Na PGE Narodowym "Orły" podejmą tego dnia Albańczyków. Już teraz PZPN ujawnił natomiast oficjalne informacje ws. tego niebywale ważnego meczu. Polscy kibice poznali odpowiedź na jedną z najbardziej nurtujących kwestii - jak będzie wyglądał harmonogram sprzedaży biletów na to kluczowe widowisko.

Grupa polskich piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola na stadionie, zawodnicy przybijają sobie piątki i obejmują się, w tle rozmyta widownia.
Reprezentacja PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Przed piłkarską reprezentacją Polski stoi niezwykle wymagające zadanie. Za dwa miesiące drużyna prowadzona przez Jana Urbana rozpocznie bowiem "ostateczną próbę" wywalczenia awansu na tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. Dla "Biało-czerwonych" to absolutnie ostatnia szansa, aby znaleźć się w fazie zasadniczej tej wiekopomnej imprezy.

Na sam początek Polacy zmierzą się z Albanią (26 marca o godzinie 20:45), natomiast ewentualne zwycięstwo otworzy im drogę do decydującego starcia z lepszym zespołem z pary Szwecja - Ukraina. W przypadku pierwszego z wymienionych spotkań, nasi reprezentanci będą posiadać pewną znaczącą przewagę - mecz z Albańczykami rozegrany zostanie na PGE Narodowy.

Historia futbolu nie raz udowadniała, że wsparcie "dwunastego zawodnika", jak zwykło określać się kibiców, może ponieść piłkarzy ku niebywałym rezultatom. Zapewne Urban i spółka bardzo liczą na takowe wsparcie. 2 lutego PZPN wydał oficjalny komunikat, na który czekało zapewne wielu sympatyków futbolu z kraju nad Wisłą.

PZPN ujawnia. Tyle będą kosztować bilety na mecz z Albanią

Na oficjalnej stronie PZPN-u w końcu pojawił się harmonogram sprzedaży biletów na półfinałowe starcie barażowe z Albanią. Dowiedzieliśmy się, że pierwsza tura sprzedaży (InPost Mobile) zaplanowana została na okres od 4 do 6 marca. Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się natomiast 9 marca.

W ramach przytoczonego komunikatu podano również ceny poszczególnych biletów. Tak oto mogliśmy się dowiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim lub ze znaczną niepełnosprawnością), będą mogły zakupić bilety po cenie 90 złotych. Bilet rodzinny (opiekun plus dziecko do lat 12) to natomiast koszt 100 plus 60 złotych.

To oczywiście nie koniec oferty, którą przedstawiciele związku przygotowali w ramach starcia Polska - Albania. Bilety najniższej III kategorii będą kosztowały 120 złotych. Wejściówki II kategorii to natomiast wydatek rzędu 180 złotych. Prawdziwym rarytasem będą oczywiście bilety I kategorii. Za tego typu wejściówki kibice będą musieli zapłacić 240 złotych.

Polska reprezentacja w piłce nożnej pozuje w kompletnych czerwonych strojach na murawie stadionu tuż przed rozpoczęciem meczu, zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach, w tle widać trybuny pełne kibiców oraz rozmytą flagę Niemiec.
Reprezentacja Polski w meczu z LitwąBeata ZawadzkaEast News
Tłum kibiców ubranych w biało-czerwone barwy trzymających szaliki z napisem 'Polska', wyrażających swoje wsparcie i entuzjazm na trybunach podczas wydarzenia sportowego.
Kibice reprezentacji PolskiArtur BarbarowskiEast News
Mężczyzna w garniturze i krawacie z poważnym wyrazem twarzy, stojący na tle osób ubranych formalnie, w otoczeniu stadionu pełnego kibiców.
Cezary KuleszaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
DJB: Dylemat w bramce reprezentacji: Grabara czy Skorupski na baraże?POLSAT BOX GO

