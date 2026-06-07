Nagłe wieści z Portugalii. FC Porto już przekazało o Pietuszewskim. Postanowione

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy życieOskara Pietuszewskiego zmieniło się diametralnie. Skrzydłowy już w wieku 17 lat stał się filarem Jagiellonii Białystok, a niedługo później również i młodzieżowej reprezentacji Polski. To zaowocowało błyskawicznym transferem. Polak już zimą zamienił Białystok na Porto.

Ta decyzja szybko okazała się być strzałem w "dziesiątkę". Trener FC Porto Francesco Farioli nie miał obaw, by postawić na niedoświadczonego zawodnika. W drugiej części sezonu Pietuszewski stał się już podstawowym zawodnikiem mistrza Portugalii, a kolejnymi udanymi akcjami rozkochał w sobie miejscową publikę.

Najbardziej pamiętnym momentem Pietuszewskiego była prestiżowa bramka strzelona Benfice Lizbona. Polak za ten wyczyn został wyróżniony w wyjątkowy sposób.

Kibice docenili Oskara Pietuszewskiego. Prestiżowe wyróżnienie dla 18-latka

8 marca na słynnym Estadio Da Luz Oskar Pietuszewski przeprowadził akcję, która rozgrzała kibiców do czerwoności. W 40. minucie goście wyszli z szybką kontrą. Ustawiony na lewej stronie boiska Polak pomknął w stronę bramki. W kluczowym momencie 17-latek wręcz upokorzył mistrza świata z 2022 roku Nicolasa Otamendiego i precyzyjnym strzałem pokonał Anatolija Trubina.

To trafienie odbiło się w całej Portugalii na tyle szerokim echem, że zostało uznane przez kibiców FC Porto za najładniejszy gol strzelony w sezonie 2025/26. Mistrz Portugalii w sobotę ogłosił decyzję na portalu "X", co momentalnie spotkało się z aprobatą ze strony kibiców. Gołym okiem widać, ze Pietuszewski bardzo szybko przekonał fanów do swojej osoby.

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Głównym konkurentem dla Pietuszewskiego w finałowym głosowaniu było trafienie autorstwa Williama Gomesa, które ten zaliczył na początku sezonu w starciu ze Sportingiem. Ostateczne głosowanie było bardzo zacięte, lecz ostatecznie poszło po myśli reprezentanta Polski. W ankiecie przeprowadzonej na portalu "X" na Pietuszewskiego zagłosowało 51% kibiców.

Ostatnie dni były równie wymagające dla Pietuszewskiego. 18-latek dopiero co zdawał egzaminy maturalne oraz zagrał w seniorskiej reprezentacji Polski w sparingach z Ukrainą oraz Nigerią. Teraz przed nim krótki urlop, a tuż po nim przygotowania do nowego sezonu. Pod koniec maja Portugalczycy ogłosili podpisanie nowej umowy z Pietuszewskim. Polak po skończeniu 18-tego roku życia przedłużył swoją umowę do 2031 roku.

W nadchodzącej kampanii Pietuszewski może stanąć przed szansą debiutu w Lidze Mistrzów. Porto jako mistrz Portugalii ma zapewnioną grę w fazie ligowej najbardziej elitarnych rozgrywek europejskich. Sam Polak będzie musiał udowodnić swoją piłkarską klasę i utrzymać miejsce w składzie.

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda East News

Oskar Pietuszewski Rodrigo Moreira / NurPhoto AFP





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