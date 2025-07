Nagłe wieści, kolejny "cios" dla Milika. Wielkie rozstanie coraz bliżej

Arkadiusz Milik przestał pojawiać się na murawie w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to podczas sparingu reprezentacji Polski z kadrą Ukrainy doznał on poważnej kontuzji kolana.

Wszystko to dlatego, że wiele wskazuje na to, iż zostanie on już naprawdę niedługo pożegnany przez turyński Juventus. W teorii gracz niedawno prolongował swoją umowę ze "Starą Damą", ale to wcale nie musi powstrzymać włodarzy klubu przed sprzedaniem go.