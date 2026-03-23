Nagłe pożegnanie z Urbanem? Niepewna przyszłość selekcjonera. PZPN pod ścianą

Stery kadry Jan Urban przejął latem ubiegłego roku. Czynił to w wyjątkowo dusznej atmosferze. Jego poprzednik, Michał Probierz, zostawił drużynę w mentalnej rozsypce. W dodatku z Robertem Lewandowskim na aucie.

Dzisiaj sytuacja w drużynie narodowej jest zgoła odmienna. "Lewy" wrócił tam, gdzie jego miejsce. A "Biało-Czerwoni" pod wodzą nowego selekcjonera nie zaznali jeszcze porażki.

Co dalej z selekcjonerską misją Urbana? Szpakowski: "Dał poważne argumenty, by pracować dalej

Bilans Urbana w roli trenera reprezentacji wygląda lepiej niż dobrze. Cztery wygrane, dwa remisy, zero porażek. To najlepiej świadczy o tym, że tym razem wybór prezesa Cezarego Kuleszy był trafiony.

Nowy rozdział kadra rozpoczęła od wyjazdowego remisu z Holandią. Potem były trzy zwycięstwa z rzędu - z Finlandią, Nową Zelandią i Litwą. Następnie ponowny remis z Holandią i trumf nad Maltą. Czy Urbanowi dane będzie szlifować statystyczne zestawienia w kolejnych miesiącach?

- Dał poważne argumenty do tego, by pracować z tą drużyną dalej, nawet jeśli nie pojedziemy na mistrzostwa świata - przekonuje Dariusz Szpakowski w rozmowie z TVP Sport. - Charakteryzuje go konsekwencja w pracy i przy podejmowaniu decyzji dotyczących powołań. To coś, czego nie widzieliśmy w przypadku Michała Probierza.

- Już teraz mamy piłkarzy sprawdzonych - dodaje legendarny komentator. - Za jakiś czas Urban będzie mógł skupić się na tym, by wkomponować w grupę nowych graczy. Do tego potrzebny jest jednak czas, którego teraz nie ma. Dziś sam selekcjoner słusznie podkreśla, że nie jest to dobry moment na eksperymenty.

Czas odgrywa w obecnym położeniu Urbana kluczową rolę. To największa niewiadoma w tej układance. Przygoda 63-letniego szkoleniowca z narodowym teamem może zakończyć się za kilka lat, ale również dobrze... za kilkadziesiąt godzin.

Obecny kontrakt szefa kadry obowiązuje do zakończenia batalii o mundial. Ewentualna porażka z Albanią (czwartek, 20:45) komplikuje sprawę. Podobnie potknięcie w oczekiwanym przez nas finale baraży pięć dni później.

Jednocześnie władze PZPN doskonale zdają sobie sprawę, że Urban został przez opinię publiczną znakomicie przyjęty. I raczej nie zmieni tego brak awansu do finałów MŚ, jeśli tylko nie będzie wiązał się z blamażem. Odpowiedź na najbardziej palące pytania poznamy w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu dni.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dariusz Szpakowski Hornet/REPORTER East News

