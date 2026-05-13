Nadeszło oficjalne powiadomienie ws. półfinału Świątek. Ta gorsza opcja

Andrzej Grupa

Na ten moment trzeba było czekać niemal osiem miesięcy. Iga Świątek po raz pierwszy bowiem od tak długiego czasu awansowała do półfinału turnieju WTA, dokonała tego w Rzymie. I to w jaki sposób! Już w poprzednich spotkaniach z Elisabettą Cocciaretto i Naomi Osaką "odfrunęła" rywalkom, to samo zrobiła w środę w meczu z Jessicą Pegulą. W czwartek zagra o finał - swój czwarty w Rzymie. Zanim jeszcze swój pojedynek rozpoczęły jej potencjalne rywalki, Elina Switolina i Jelena Rybakina, poznaliśmy godzinę spotkania. Spełniły się wcześniejsze przewidywania.

Tak cieszyła się Iga Świątek po awansie do półfinału. Zanim wyłoniono jej rywalkę, podano godzinę meczu

Długo kazała czekać Iga Świątek na tę chwilę, by zobaczyć jej nazwisko w półfinale regularnego turnieju w cyklu WTA. Owszem, grała na tym etapie w styczniu w Sydney, ale United Cup to jednak trochę inna bajka. A na dodatek nasza reprezentantka przegrała tam dwie potyczki, sytuację "ratowali" więc Hubert Hurkacz oraz Katarzyna Kawa z Janem Zielińskim.

Od początku kwietnia Iga przygotowuje się do meczów pod okiem Francisco Roiga, który zastąpił w jej sztabie Wima Fissette'a. Wspólnie postawili na powrót do dawnych przyzwyczajeń zawodniczki z Raszyna - spokojnej gry z głębi kortu, bez nadmiernego ryzyka, za to z kapitalnymi rotowanymi topspinami. Doszła kontrola nad slajsami, Iga świetnie porusza się po korcie, efekty już widać. W trzech ostatnich spotkaniach przegrała zaledwie siedem gemów. Do tego świetnie funkcjonuje serwis: Cocciaretto i Osaka nie zdołały jej przełamać, Pegula nie miała nawet break pointa.

W czwartek Iga zagra o półfinał z lepszą z pary: Elina Switolina - Jelena Rybakina. Ich mecz zaplanowano na Campo Centrale najwcześniej na godz. 19 w środę. Choć opady deszczu i tak spowodowały spore przesunięcia, na długi czas z kortu musieli zejść tam Casper Ruud i Karen Chaczanow..

Organizatorzy Internazionali d'Italia postanowili jednak nie czekać z harmonogramem gier na czwartek.

Na czwartek zaplanowano bowiem m.in. oba półfinały w turnieju WTA, trzy mecze 1/4 finału w grze podwójnej pań, ale też dwa ćwierćfinały ATP i mecze deblowe u panów. Z harmonogramu sprzedaży biletów wynikało, że jedno z tych spotkań odbędzie się w sesji dziennej, prawdopodobnie jako drugie na Campo Centrale, po godz. 15. A to drugie - już późnym wieczorem, po godz. 20.30.

Iga Świątek, Rzym 2026

Niestety, małe były szanse, że Iga zagra w tym pierwszym terminie, który - z wielu powodów - jest bardziej korzystny. Choćby z powodu pogody, bo przerywanie czy opóźnianie spotkań tak późno bywa niekorzystne. Iga przekonała się o tym trzy lata temu - jej spotkanie o półfinał z Jeleną Rybakiną zaczęło się po godz. 22. A skończyło pół godziny po północy, z powodu kreczu Polki w trzecim secie. Finał Kazaszki z Anheliną Kalininą rozpoczął się z kolei po godz. 23. A zakończył kontuzją Ukrainki na początku drugiego seta.

Komunikat organizatorów Internazionali d'Italia rozwiał te wątpliwości. Najpierw pojawił się plan treningów czwartkowych - Iga dostała piękny kort Pietrangelo między godz. 18 a 19. I już to mówiło wszystko.

Najpierw na Campo Centrale zmierzą się Coco Gauff i Sorana Cirstea, ich spotkanie zacznie się po godz. 15. Zaraz po zakończeniu potyczki Jannika Sinnera z Anreiejem Rublowem.

Świątek oraz Rybakina lub Switolina wyjdą na kort w sesji wieczornej, po zakończeniu spotkania panów: Daniiła Miedwiediewa z Martinem Landaluce. Zapewne ok. godz. 21, jeśli to poprzednie zakończy się w dwóch setach.

Iga Świątek
Coco Gauff
