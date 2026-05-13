Długo kazała czekać Iga Świątek na tę chwilę, by zobaczyć jej nazwisko w półfinale regularnego turnieju w cyklu WTA. Owszem, grała na tym etapie w styczniu w Sydney, ale United Cup to jednak trochę inna bajka. A na dodatek nasza reprezentantka przegrała tam dwie potyczki, sytuację "ratowali" więc Hubert Hurkacz oraz Katarzyna Kawa z Janem Zielińskim.

Od początku kwietnia Iga przygotowuje się do meczów pod okiem Francisco Roiga, który zastąpił w jej sztabie Wima Fissette'a. Wspólnie postawili na powrót do dawnych przyzwyczajeń zawodniczki z Raszyna - spokojnej gry z głębi kortu, bez nadmiernego ryzyka, za to z kapitalnymi rotowanymi topspinami. Doszła kontrola nad slajsami, Iga świetnie porusza się po korcie, efekty już widać. W trzech ostatnich spotkaniach przegrała zaledwie siedem gemów. Do tego świetnie funkcjonuje serwis: Cocciaretto i Osaka nie zdołały jej przełamać, Pegula nie miała nawet break pointa.

W czwartek Iga zagra o półfinał z lepszą z pary: Elina Switolina - Jelena Rybakina. Ich mecz zaplanowano na Campo Centrale najwcześniej na godz. 19 w środę. Choć opady deszczu i tak spowodowały spore przesunięcia, na długi czas z kortu musieli zejść tam Casper Ruud i Karen Chaczanow..

Organizatorzy Internazionali d'Italia postanowili jednak nie czekać z harmonogramem gier na czwartek.

Na czwartek zaplanowano bowiem m.in. oba półfinały w turnieju WTA, trzy mecze 1/4 finału w grze podwójnej pań, ale też dwa ćwierćfinały ATP i mecze deblowe u panów. Z harmonogramu sprzedaży biletów wynikało, że jedno z tych spotkań odbędzie się w sesji dziennej, prawdopodobnie jako drugie na Campo Centrale, po godz. 15. A to drugie - już późnym wieczorem, po godz. 20.30.

Iga Świątek, Rzym 2026

Niestety, małe były szanse, że Iga zagra w tym pierwszym terminie, który - z wielu powodów - jest bardziej korzystny. Choćby z powodu pogody, bo przerywanie czy opóźnianie spotkań tak późno bywa niekorzystne. Iga przekonała się o tym trzy lata temu - jej spotkanie o półfinał z Jeleną Rybakiną zaczęło się po godz. 22. A skończyło pół godziny po północy, z powodu kreczu Polki w trzecim secie. Finał Kazaszki z Anheliną Kalininą rozpoczął się z kolei po godz. 23. A zakończył kontuzją Ukrainki na początku drugiego seta.

Komunikat organizatorów Internazionali d'Italia rozwiał te wątpliwości. Najpierw pojawił się plan treningów czwartkowych - Iga dostała piękny kort Pietrangelo między godz. 18 a 19. I już to mówiło wszystko.

Najpierw na Campo Centrale zmierzą się Coco Gauff i Sorana Cirstea, ich spotkanie zacznie się po godz. 15. Zaraz po zakończeniu potyczki Jannika Sinnera z Anreiejem Rublowem.

Świątek oraz Rybakina lub Switolina wyjdą na kort w sesji wieczornej, po zakończeniu spotkania panów: Daniiła Miedwiediewa z Martinem Landaluce. Zapewne ok. godz. 21, jeśli to poprzednie zakończy się w dwóch setach.

Iga Świątek

Coco Gauff

