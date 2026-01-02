Nadchodzi wielki koniec. Legenda reprezentacji Polski już nie kryje, padła data

Łukasz Fabiański w lipcu 2025 roku pożegnał się z West Hamem, jednak długo nie był bezrobotny. Londyński zespół szybko, bo już we wrześniu ponownie zwrócił się do Polaka, podpisując z nim kontrakt na jeszcze jeden sezon. Wiele wskazuje na to, że może być to "last dance" byłego golkipera reprezentacji Polski.

Fabiański miał okazję rozmawiać z portalem "WP Sportowe Fakty", przy okazji wywiadu Artura Boruca. Nie mogło oczywiście zabraknąć tematu zakończenia jest kariery, co Fabiański skwitował dość wymownie.

Łukasz Fabiański już nie ukrywa. Nadchodzi wielki koniec, "chcę przetrwać"

- Na obecną chwilę chcę przetrwać ten sezon i na spokojnie później się zastanowić. Podchodzę do tego na tej zasadzie, że jeżeli chodzi o ten rok - przed tym sezonem zakładałem, że chcę ten sezon spędzić jako aktywny zawodnik, a z drugiej wykorzystać to na to, żeby przygotować się na to, co jest po [karierze - przyp. red.] - stwierdził.

- Myślę, że powoli trzeba - że tak to brzydko ujmę - ten ogień wygaszać i zacząć się przygotowywać na te lata, które będą po karierze - wyznał Fabiański dodając, że widzi się w roli trenera grup młodzieżowych i nie ukrywa, że jest w stanie wiązać z tym swoją przyszłość.

Były bramkarz reprezentacji Polski nie chciał jeszcze oficjalnie informować, że latem na pewno zakończy swoją karierę, jednak pamietać trzeba, że w kwietniu skończy on już 41 lat, a dodatkowo obecnie zmaga się z kontuzją pleców, a termin jego ewentualnego powrotu nie jest znany.

- Jeszcze ostatecznej decyzji nie podjąłem, co do tego, kiedy to nastąpi - czy będzie to po tym sezonie, ale na pewno jest bardzo, bardzo blisko, żeby tę karierę kończyć - skwitował.

Łukasz Fabiański do Anglii wyjechał w 2007 roku, przechodząc z Legii do Arsenalu i od tamtej pory pozostawał na Wyspach Brytyjskich, przechodząc w 2014 roku do Swansea, a w 2018 roku do West Hamu, dla którego rozegrał najwięcej spotkań w karierze - 216 meczów, w czasie których zaliczył 55 czystych kont.

Łukasz Fabiański MI News/NurPhoto AFP

Łukasz Fabiański Rex Features/EAST NEWS East News

Łukasz Fabiański Rex Features/EAST NEWS East News