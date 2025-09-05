Nadchodzi kluczowy mecz Polski z Finlandią, Boniek wydał werdykt. Poruszenie w sieci

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii pod wodzą Jana Urbana. Zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1. Według statystyków szanse na wygranie grupy wciąż są niewielkie, wynoszą 5,4 proc., ale podniosły się te na awans do barażów, wynoszą teraz 74 proc. "Oranje" zagrali dobrą pierwszą połowę, ale w drugiej nieco obniżyli poziom. Cenny punkt dał "Biało-Czerwonym" swoim pięknym golem Matty Cash.

Nasza drużyna oddała tylko dwa celne strzały, ale pokazała wolę walki, z pewnością kibicom zaimponowali rezerwowi. Zespół pomyślnym wynikiem zwiększył apetyt obserwatorów. Wydaje się, że w tym gronie jest były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek nie daje szans Finlandii. Widzi wysoką wygraną Polski

Po meczu jak zazwyczaj był aktywny na X, wpisy publikuje także w piątek. W jednym z nich pokusił się o wskazanie typu na kolejny mecz reprezentacji Polski, czyli ten niedzielny z Finlandią na Stadionie Śląskim. To może być kluczowe spotkanie w kontekście walki z tą ekipą o drugą lokatę w grupie.

Boniek nie ograniczył się tylko do rozstrzygnięcia meczu - podał dokładny wynik. W jego opinii "Orły" wygrają 3:0 lub 4:0 w "spokojny" sposób.

Z Finlandią widzę spokojne 3/4:0

Rozwiń

W komentarzach widać poruszenie. Użytkownicy piszą o "pompowaniu balonika", "jasnowidzeniu" i "efekciarstwie". Zachęcają innych do uspokojenia emocji i ograniczeniu oczekiwań, mając w pamięci liczne niepowodzenia, jakie przynosiła już swoim kibicom ta reprezentacja.

Wpis w godzinę od publikacji zebrał prawie 700 polubień, a wyświetliło go 40 tysięcy osób.

Litwa - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zbigniew Boniek postanowił nieco stonować nastrój wokół występu reprezentanta Polski Jakuba Modera (trzeci z prawej) w Lidze Mistrzów Foto Olimpik/NurPhoto - Iwanczuk/Sport/REPORTER AFP

Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert Lewandowski Piotr Hukalo/East News East News

Robert Lewandowski / Zbigniew Boniek Kacper Dąderewicz East News