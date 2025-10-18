Na takie wieści czekał Urban. Przełom ws. reprezentanta Polski. Trener potwierdza

Swego czasu Jakub Moder był określany jako jeden z najjaśniejszych punktów reprezentacji Polski. Za czasów gry w Lechu Poznań wzbudzał on ogromne zainteresowanie zagranicznych klubów, skutkiem czego trafił na Wyspy Brytyjskie, a konkretnie do Brighton. Tam niestety doznał najpoważniejszej kontuzji w swojej dotychczasowej karierze, czyli zerwania więzadła krzyżowego, które wyłączyło go z gry na... 576 dni.

Po powrocie do zdrowia Moder nie miał za bardzo czego szukać w szeregach "Mew", dlatego też został dość szybko wytransferowany do holenderskiego Feyenoordu. To okazało się strzałem w dziesiątkę. W swoim pierwszym sezonie w Eredivisie reprezentant Polski rozegrał 14 meczów, notując 3 gole oraz 2 asysty. W pozostałych rozgrywkach również pokazywał się z dobrej strony. Nad jego świetnymi występami niejednokrotnie rozpływał się tamtejsze media, będące pod wrażeniem wkładu Polaka w grę Feyenoordu.

Niestety "demony przeszłości" wciąż ścigają Jakuba Modera. W obecnej kampanii nie zameldował się on na murawie ani razu, a to z powodu problemów z plecami, które uniemożliwiają mu grę. Na szczęście wszystko zdaje się zmierzać ku dobremu, co potwierdziły ostatnie słowa szkoleniowca Feyenoordu Robina van Persiego.

Potwierdzają się doniesienia ws. Modera. Jan Urban tylko na to czekał

W ostatnim czasie pojawiły się medialne doniesienia mówiące o tym, że stan zdrowia Jakuba Modera ulega poprawie. Taką samą wersję podczas jednej z konferencji prasowych przekazał legendarny napastnik oraz obecny trener Polaka.

"Potrzebowaliśmy dużo czasu, aby trafnie zidentyfikować problem. Niedawno problem został zdiagnozowany i uważamy, że został rozwiązany. [...]. To (powrót Modera do gry red.) jeszcze trochę potrwa. Teraz zmierzamy w kierunku fazy końcowej (leczenia red.), jest już prawie w pełni sprawny. Pierwszy raz od tygodnia te sygnały są bardzo pozytywne" - mówi van Persie cytowany przez portal "1908.nl".

Powrót Jakuba Modera byłby również zbawienny dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana. Przy okazji kolejnego zgrupowania, w którym to "Biało-czerwoni" zmierzą się między innymi w rewanżowym pojedynku z Holendrami, na pewno nie zobaczymy takich zawodników jak Bartosz Slisz oraz Przemysław Wiśniewski, którzy zostali "wykartkowani". Dodatkowa opcja w postaci uzdolnionego gracza Feyenoordu byłaby więc czymś, co obecny "sternika" kadry narodowej z pewnością przyjąłby bez mrugnięcia okiem. Póki co nie wiadomo jednak, w jakiej formie po kontuzji wróci Moder, oraz kiedy ów powrotu doświadczymy.

