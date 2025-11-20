Także podczas ostatniej, listopadowej przerwy reprezentacyjnej, rosyjska kadra dwukrotnie wybiegła na murawę. Najpierw zremisowała 1:1 z Peru w Petersburgu, a następnie przegrała w Soczi 0:2 z kolejnym południowoamerykańskim rywalem - Chile.

W rosyjskich mediach w ostatnim czasie wielokrotnie przewijał się temat ewentualnego występu "Sbornej" na przyszłorocznych mistrzostwach świata, mimo że ta nie mogła przystąpić do eliminacji. Przedstawiciele kraju Władimira Putina liczyli jednak w tej kwestii na wsparcie... Donalda Trumpa.

Brutalne zdanie ws. rosyjskiej kadry. Były reprezentant się nie zawahał

Trwające wciąż zawieszenie w strukturach UEFA i FIFA doprowadza Rosjan do furii. Niektórzy z nich są jednak przekonani, że nawet, jeśli ich kadra mogłaby przystąpić do eliminacyjnego boju i tak poległaby z kretesem. A taką opinię wyraził publicznie były reprezentant Związku Radzieckiego Aleksandr Bubnow.

Ukraina dziś rozniosłaby w Moskwie. I Gruzja też by nas rozwaliła. Tak, z Chwiczą Kwaracchelią w składzie. Jak oni grali na mistrzostwach Europy?

I krytykując "Sborną" oraz jej trenera Walerija Karpina, dodał: - Z taką grą w ogóle nie awansowalibyśmy na mistrzostwa świata, gdyby nie sankcje. Zwłaszcza z trenerem, który nie jest dobry.

O prawo gry na przyszłorocznym mundialu wciąż walczyć musi reprezentacja Polski, która czeka na wyłonienie swoich barażowych rywali. Tych poznamy po czwartkowym losowaniu w Zurychu. "Biało-Czerwoni" trafili do drugiego koszyka, co oznacza, że w półfinale zmierzą się z Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub reprezentacją Kosowa. W finale mogą natomiast zagrać ze wspomnianą już Ukrainą.

Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej

Prezydent Rosji - Władimir Putin