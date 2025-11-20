Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na Rosję padł strach. Są gotowi na najgorsze. "Ukraina rozniosłaby nas w Moskwie"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Rosja, która po zbrojnym, pełnoskalowym ataku na Ukrainę wyrzuciła się poza margines kręgu europejskiego, nie jest obecnie równoprawnym partnerem dla innych państw. Między innymi na niwie sportowej. I choć wykluczona z rywalizacji pod egidą FIFA i UEFA "Sborna" rozgrywa mecze towarzyskie, trudno dokładnie zweryfikować jej obecny potencjał. Sami Rosjanie widzą jednak rzeczywistość w czarnych barwach. Świadczą o tym słowa Aleksandra Bubnowa, który stwierdził, że Ukraina spuściłaby obecnie manto Rosjanom.

Czy Władimir Putin znów będzie mógł obejrzeć piłkarską imprezę z trybun stadionu w Rosji?
Czy Władimir Putin znów będzie mógł obejrzeć piłkarską imprezę z trybun stadionu w Rosji?Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Maksim Blinov / SPUTNIK / AFPAFP

Także podczas ostatniej, listopadowej przerwy reprezentacyjnej, rosyjska kadra dwukrotnie wybiegła na murawę. Najpierw zremisowała 1:1 z Peru w Petersburgu, a następnie przegrała w Soczi 0:2 z kolejnym południowoamerykańskim rywalem - Chile.

W rosyjskich mediach w ostatnim czasie wielokrotnie przewijał się temat ewentualnego występu "Sbornej" na przyszłorocznych mistrzostwach świata, mimo że ta nie mogła przystąpić do eliminacji. Przedstawiciele kraju Władimira Putina liczyli jednak w tej kwestii na wsparcie... Donalda Trumpa.

Brutalne zdanie ws. rosyjskiej kadry. Były reprezentant się nie zawahał

Trwające wciąż zawieszenie w strukturach UEFA i FIFA doprowadza Rosjan do furii. Niektórzy z nich są jednak przekonani, że nawet, jeśli ich kadra mogłaby przystąpić do eliminacyjnego boju i tak poległaby z kretesem. A taką opinię wyraził publicznie były reprezentant Związku Radzieckiego Aleksandr Bubnow.

Ukraina dziś rozniosłaby w Moskwie. I Gruzja też by nas rozwaliła. Tak, z Chwiczą Kwaracchelią w składzie. Jak oni grali na mistrzostwach Europy?
zagrzmiał 70-latek cytowany przez portal Vseprosport.ru

I krytykując "Sborną" oraz jej trenera Walerija Karpina, dodał: - Z taką grą w ogóle nie awansowalibyśmy na mistrzostwa świata, gdyby nie sankcje. Zwłaszcza z trenerem, który nie jest dobry.

O prawo gry na przyszłorocznym mundialu wciąż walczyć musi reprezentacja Polski, która czeka na wyłonienie swoich barażowych rywali. Tych poznamy po czwartkowym losowaniu w Zurychu. "Biało-Czerwoni" trafili do drugiego koszyka, co oznacza, że w półfinale zmierzą się z Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub reprezentacją Kosowa. W finale mogą natomiast zagrać ze wspomnianą już Ukrainą.

Zobacz również:

Maciej Rybus i Stanisław Czerczesow
Piłka nożna

Pilne zebranie w Rosji, padł bulwersujący pomysł. Były trener Legii się nie wahał

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Najlepsi dryblerzy europejskich eliminacji do MŚ 2026! WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich wskazuje ręką na puchar świata w piłce nożnej. W tle rozmyte sylwetki widzów oraz człowiek w mundurze.
Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji RosyjskiejSEBNEM COSKUNAFP
Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Prezydent Rosji - Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja