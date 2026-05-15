Mundial w Polsce. Wielkie wyzwanie przed Biało-czerwonymi - właśnie poznały rywalki
Polska pierwszy raz w historii jest gospodarzem mistrzostw świata kobiet do lat 20. Na stadionach w Łodzi, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Katowicach będą rywalizowały 24 reprezentacje. Kadra prowadzona przez trenera Marcina Kasprowicza była losowana z pierwszego koszyka i trafiła na Meksyk, Argentynę oraz Benin.
Młodzieżowy mundial kobiet jest rozgrywany po raz dwunasty. W gronie 24 zespołów aż sześć to debiutanci. Pierwszy raz w mistrzostwach świata do lat 20 oprócz Polek, zagrają także drużyny z Portugalii, Ekwadoru, Nowej Kaledonii, Beninu i Tanzanii.
Prym w tej kategorii wiekowej wiodą zespoły z Azji - broniąca tytułu Korea Północna mistrzem świata była trzy razy, Japonia raz, a Chiny dwa razy były wicemistrzem. Z drużyn, które przyjadą do Polski trzy razy po złoto sięgnęły Stany Zjednoczone, a raz Hiszpanki.
Ceremonia losowania mistrzostw świata odbyła się w EC1 Łódź - Miasto Kultury. Nie było prezesa PZPN, ale zastąpił go sekretarz generalny Łukasz Wachowski. - To dla nas wielka przyjemność i honor gościć taki turniej. W Polsce piłka kobieca mocno się rozwija. PZPN przykłada do tego wielką wagę, czego przykładem była organizacja w ubiegłym roku mistrzostw Europy do lat 19. Napiszemy kolejny rozdział historii kobiecej piłki na świecie. Mam nadzieję, że dla drużyn to początek pięknej drogi - podkreślał Wachowski.
Online połączył się Gianni Infantino, prezes FIFA. - Duża liczba debiutantów potwierdza, że piłka nożna kobiet zdobywa nowe terytoria. Dla nich, ale także dla każdej drużyny będzie to wielkie doświadczenie - podkreślał Gianni Infantino. - Jestem też przekonany, że organizator stanie na wysokości zadania, podobnie jak zrobił to w 2019 roku podczas mistrzostw świata mężczyzn do lat 20. Legendarna gościnność jest znakiem szczególnym Polski. Sam nie mogę doczekać się turnieju w tym kraju.
Za losowanie odpowiadała Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski seniorek i Laura Georges, 188-krotna reprezentantka Francji. Dzięki temu, że Polska jest gospodarzem mistrzostw Biało-czerwone były w pierwszym koszyku razem z najsilniejszymi rywalkami. Trener Kasprowicz w kuluarach życzył sobie z drugiego koszyka Korei Południowej, a z pozostałych nie miał typów.
Patalon do grupy A dolosowała Meksyk, a kolejnych rywali Francuzka Georges - najpierw Argentynę, a na koniec Benin.
W turnieju reprezentacja Polski (rocznik 2006 i młodsze) będzie bazowała przede wszystkim na drużynie do lat 19, która w tym roku awansowała na mistrzostwa Europy (zostaną rozegrane na przełomie czerwca i lipca). A przez eliminacje przemknęła jak burza - pięć zwycięstw, jeden remis i zero straconych bramek.
Wcześniej z trenerem Kasprowiczem Polki zajęły trzecie miejsce w Euro kobiet do lat 17 (2024) i pierwszy raz awansowały na mistrzostwa świata, na których dotarły do ćwierćfinału (przegrały z triumfatorem Koreą Północną). W ubiegłym roku występ w mistrzostwach Europy do lat 19 zakończyły na fazie grupowej.
Reprezentacja Polski ma stabilny skład. W ostatnim meczu w eliminacjach ME do lat 19 wystąpiło siedem tych samych zawodniczek, które grały mecz o brązowy medal dwa lata wcześniej podczas Euro U-17.