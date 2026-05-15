Młodzieżowy mundial kobiet jest rozgrywany po raz dwunasty. W gronie 24 zespołów aż sześć to debiutanci. Pierwszy raz w mistrzostwach świata do lat 20 oprócz Polek, zagrają także drużyny z Portugalii, Ekwadoru, Nowej Kaledonii, Beninu i Tanzanii.

Prym w tej kategorii wiekowej wiodą zespoły z Azji - broniąca tytułu Korea Północna mistrzem świata była trzy razy, Japonia raz, a Chiny dwa razy były wicemistrzem. Z drużyn, które przyjadą do Polski trzy razy po złoto sięgnęły Stany Zjednoczone, a raz Hiszpanki.

Ceremonia losowania mistrzostw świata odbyła się w EC1 Łódź - Miasto Kultury. Nie było prezesa PZPN, ale zastąpił go sekretarz generalny Łukasz Wachowski. - To dla nas wielka przyjemność i honor gościć taki turniej. W Polsce piłka kobieca mocno się rozwija. PZPN przykłada do tego wielką wagę, czego przykładem była organizacja w ubiegłym roku mistrzostw Europy do lat 19. Napiszemy kolejny rozdział historii kobiecej piłki na świecie. Mam nadzieję, że dla drużyn to początek pięknej drogi - podkreślał Wachowski.

Losowanie grup MŚ kobiet do lat 20 Andrzej Klemba archiwum prywatne

Online połączył się Gianni Infantino, prezes FIFA. - Duża liczba debiutantów potwierdza, że piłka nożna kobiet zdobywa nowe terytoria. Dla nich, ale także dla każdej drużyny będzie to wielkie doświadczenie - podkreślał Gianni Infantino. - Jestem też przekonany, że organizator stanie na wysokości zadania, podobnie jak zrobił to w 2019 roku podczas mistrzostw świata mężczyzn do lat 20. Legendarna gościnność jest znakiem szczególnym Polski. Sam nie mogę doczekać się turnieju w tym kraju.

Za losowanie odpowiadała Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski seniorek i Laura Georges, 188-krotna reprezentantka Francji. Dzięki temu, że Polska jest gospodarzem mistrzostw Biało-czerwone były w pierwszym koszyku razem z najsilniejszymi rywalkami. Trener Kasprowicz w kuluarach życzył sobie z drugiego koszyka Korei Południowej, a z pozostałych nie miał typów.

Patalon do grupy A dolosowała Meksyk, a kolejnych rywali Francuzka Georges - najpierw Argentynę, a na koniec Benin.

W turnieju reprezentacja Polski (rocznik 2006 i młodsze) będzie bazowała przede wszystkim na drużynie do lat 19, która w tym roku awansowała na mistrzostwa Europy (zostaną rozegrane na przełomie czerwca i lipca). A przez eliminacje przemknęła jak burza - pięć zwycięstw, jeden remis i zero straconych bramek.

Wcześniej z trenerem Kasprowiczem Polki zajęły trzecie miejsce w Euro kobiet do lat 17 (2024) i pierwszy raz awansowały na mistrzostwa świata, na których dotarły do ćwierćfinału (przegrały z triumfatorem Koreą Północną). W ubiegłym roku występ w mistrzostwach Europy do lat 19 zakończyły na fazie grupowej.

Reprezentacja Polski ma stabilny skład. W ostatnim meczu w eliminacjach ME do lat 19 wystąpiło siedem tych samych zawodniczek, które grały mecz o brązowy medal dwa lata wcześniej podczas Euro U-17.

Trenerka Nina Patalon z Ewą Pajor (w środku) i Eweliną Kamczyk podczas Euro 2025 SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW AFP

