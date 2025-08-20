Możliwy szalony scenariusz w polskiej kadrze. Jasny przekaz do Urbana, chce wrócić

Nowo wybrany opiekun "Orłów" ma ostatnio ręce pełne roboty. Jan Urban co rusz pojawia się na trybunach i na żywo podziwia w akcji rodaków po to, by powołać na najbliższe mecze kadry najlepszych zawodników. Ostatnio trener pojawił się na przykład w Krakowie, by z trybun oglądać konfrontację Szachtara Donieck z Panathinaikosem. Powody były dwa - Karol Świderski oraz Bartłomiej Drągowski, grający dla greckiego giganta.

Nie wszyscy rozpoznawalni piłkarze z kraju nad Wisłą mogą jednak liczyć na regularne występy. Od zawodowego futbolu wciąż odpoczywa między innymi Tymoteusz Puchacz, który został bez klubu. Pomimo tego, defensor nie narzeka na nudę. Ostatnio pokazał się podczas transmisji na żywo popularnego youtubera "Ishowspeeda". Ponadto szuka dla siebie nowego miejsca.

Tymoteusz Puchacz wierzy w powrót do kadry. Jan Urban na pewno zobaczy te słowa

O tym jak mają się sprawy, opowiedział na łamach "sport.tvp.pl". "Kilka razy pakowałem się na testy medyczne, miałem jechać na Węgry czy na Słowację do Slovana Bratysława, odzywały się kluby z Anglii, Niemiec czy Bułgarii, ale tematy padały albo zostawały zawieszone. Nie mam swojej karty w ręku, trzeba za mnie zapłacić, więc to nie jest takie proste. Kiedy kasa wchodzi w grę, nie ma sentymentów. Paradoksalnie nie jest mi z tym źle" - przyznał.

Ciekawiej zrobiło się później. Sulechowianin postanowił wysłać sygnał trenerowi kadry. "Negocjujemy i czekamy. Liczę, że cierpliwość się opłaci, że trafię do projektu, którego będę ważnym elementem, zacznę grać i niedługo wrócę też do reprezentacji. Słyszałem, że nowy selekcjoner Jan Urban planuje powrót do gry czwórką obrońców, a w tym systemie jest miejsce dla mnie. Nie ma w Polsce zbyt wielu lewych obrońców na poziomie reprezentacyjnym" - oznajmił pewny siebie.

Obecność Tymoteusza Puchacza na prestiżowej liście jest mało realna. Sam za siebie mówi brak drużyny. Wszystko znajduje się jednak w rękach opiekuna "Biało-Czerwonych". Nominacje zostaną upublicznione niebawem. Mecz z Holandią już 4 września. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Tymoteusz Puchacz, Robert Lewandowski Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Na zdjęciu Tymoteusz Puchacz w barwach reprezentacji Polski THANASSIS STAVRAKIS AFP

Tymoteusz Puchacz (z prawej) ma wrócić do Ekstraklasy. To zaskakujący ruch, który może jednak pomóc piłkarzowi przed mundialem Janek Skarżyński AFP