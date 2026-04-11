Moder wrócił z kadry i pojawiły się kłopoty. Polak na aucie, są wieści
Jakub Moder podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski nie odegrał zbyt znaczącej roli. Nie ulega jednak wątpliwości, że pomocnik Feyenoordu zawsze może być wartością dodaną. Problem w tym, że często musi mierzyć się z kłopotami zdrowotnymi. Te znów go dopadły. Polak przez cały tydzień nie trenował z drużyną i najprawdopodobniej przegapi najbliższy ligowy mecz.
Jakub Moder jak na razie u Jana Urbana w drużynie nie odegrał zbyt znaczącej roli. Nie mogło być jednak inaczej, gdy przypomnimy sobie, jakie problemy zdrowotne miał Moder. Tak naprawdę pomocnik reprezentacji Polski stracił całą jesień z powodu bolesnych problemów z plecami.
Dopiero operacja rozwiązała sprawę kontuzji pleców. W styczniu Moder udał się z drużyną na obóz przygotowawczy do drugiej części sezonu. Zdołał zbudować formę na tyle, że został powołany przez Jana Urbana na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, gdy Biało-Czerwoni walczyli o awans na mundial.
Moder nieobecny. Niepokój ws. Polaka
27-latek zagrał przez 10 minut z Albanią w półfinale, w finale nie pojawił się na murawie. Po zgrupowaniu wrócił do klubu i wystąpił w pełnym wymiarze czasowym w spotkaniu ligowym z FC Volendam. Jak się okazuje, w tym meczu musiało wydarzyć się coś złego ze zdrowiem Kuby.
Holenderskie media donoszą bowiem, że Polak nie pojawił się na treningu przed kolejną ligową rywalizacją. Dziennikarze "Algemeen Dagblad" przekazali, że Moder nie trenował z drużyną niemal przez cały tydzień. To sprawia, że jego występ w wyjazdowym spotkaniu z N.E.C stanął pod dużym znakiem zapytania.
"Nieobecność Modera nie jest jednorazowym przypadkiem. Gdy odwiedziliśmy wtorkowy trening, już wtedy na murawie nie zobaczyliśmy 27-latka, a jego brak w piątkowej sesji tylko pogłębia wątpliwości. Jeśli nie pojawi się również na ostatnich zajęciach zaplanowanych na sobotni poranek, scenariusz jego absencji w niedzielnym meczu stanie się bardzo prawdopodobny" - czytamy na "Feyenoord24.net".