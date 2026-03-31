Mocne wsparcie dla polskich piłkarzy. Mnóstwo Polaków na stadionie

We wtorkowy poranek w Interii pisaliśmy w ten sposób: W Szwecji - poza coraz śmielej nadciągającymi kibicami z Polski - nie widać śladów meczu na ulicach miasta, jednak bilety na mecz rozeszły się w ciągu dosłownie chwili. Polacy mieszkający w Sztokholmie narzekają, że gdy minutę po zakończeniu barażów próbowali kupić wejściówki, tych już nie było w sprzedaży. Wielu obeszło się smakiem, ale innym udało się je kupić, więc nie jest powiedziane, że na szwedzkich sektorach nie zasiądą nasi rodacy. Ba, wręcz wydaje się to pewne. W samym Sztokholmie mieszka około 26 tys. naszych rodaków.

Później docierały do nas kolejne informacje mówiące, że oprócz 2 tys. Polaków na sektorze gości, w sektorach szwedzkich może zasiąść przynajmniej 5 tys. fanów Biało-Czerwonych. Potwierdziło się to w praktyce, bowiem polskie barwy można obserwować właściwie w każdym miejscu na stadionie - oczywiście przy miażdżącej przewadze tych szwedzkich.

Sam sektor gości pokazał, że czym innym jest mecz u siebie, gdy PGE Narodowy. Doping rozpoczął się w momencie, w którym polscy piłkarze wyszli na rozgrzewkę i do momentu publikacji tego tekstu nie gasł - choć był zakrzykiwany przez dominujących Szwedów.

Szwedów, którzy podczas hymnu Polaków gwizdali, po czym Polacy odwdzięczyli się tym samym. Jedno jest pewne - Biało-Czerwoni dawno nie grali w tak gorącej atmosferze. Kto wie - może ostatni raz w poprzednim barażu w Walii. Oby dziś z takim samym efektem.

Polscy kibice między szwedzkimi

Widok na polski sektor

Polskich kibiców da się spotkać na każdym sektorze

Polskie flagi wiszą nawet w miejscach, w których siedzą niemal sami Szwedzi

