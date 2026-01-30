Mocne słowa Jana Urbana ws. reprezentacji Polski. Gorzka diagnoza selekcjonera
26 marca reprezentacja Polski rozpocznie walkę o awans na tegoroczne piłkarskie MŚ. Wpierw "Biało-czerwoni" zmierzą się z Albanią, a w przypadku wygranej, ich rywalem w finale baraży będą zwycięzcy pojedynku Szwecja - Ukraina. Na niespełna dwa miesiące przed turniejem "ostatniej szansy" selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban postanowił wypowiedzieć się na temat formy piłkarzy z kraju nad Wisłą. Niestety, słowa szkoleniowca mogą wzbudzić w kibicach pewien niepokój.
Reprezentacja Polski zakończyła grupowe eliminacje do tegorocznych MŚ na 2. miejscu. Nie zapewniło to "Biało-czerwonym" bezpośredniej przepustki na mundial, jednak umożliwiło dalszą walkę o awans w rundzie barażowej.
Już 26 marca nasi piłkarze zmierzą się z Albańczykami. W przypadku wygranej "Orły" zameldują się w finale baraży, gdzie czekać na nich będą zwycięzcy pojedynku Szwecja - Ukraina. Dopiero po wygraniu dwóch wyżej opisanych pojedynków spełnią oni swoje marzenie o wyjeździe na zbliżające się coraz większymi krokami mistrzostwa świata.
Urban szczerze ws. baraży. To może zepsuć marzenia Polaków
Na niespełna dwa miesiące przed meczem z Albanią kibice "Biało-czerwonych" mają kilka powodów do zadowolenia. Wielu kluczowych dla kadry narodowej piłkarzy notuje bowiem obecnie bardzo udane występy w ramach klubowych rozgrywek.
Na wyróżnienie w tej kwestii zdecydowanie zasługują Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, którzy stanowią trzon defensywy niezawodnego FC Porto. Warto w tym miejscu wspomnieć także Piotra Zielińskiego, który skorzystał na zmianie trenera, stając się bardzo istotnym elementem Interu Mediolan. Nie można również zapominać o grającym w Barcelonie Robercie Lewandowskim, powracającym do optymalnej dla siebie dyspozycji strzeleckiej.
W rozmowie portalem "TVP Sport", głos ws. nadchodzącej rundy barażowej postanowił zabrać selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. W swojej wypowiedzi naturalnie ujął on dobrą formę naszych reprezentantów, jednak jego słowa nt. przyszłości mogą wywoływać niepokój w sercach kibiców "Biało-czerwonych".
Dziś możemy powiedzieć, że nasi zawodnicy grają nieźle w klubach, ale baraże są dopiero za dwa miesiące. Nie żyjmy więc dniem dzisiejszym, bo sytuacja może się zmienić w każdej chwili i się zmienia. Jest dynamiczna. Nie można dać się zaskoczyć żadnym okolicznościom. Można powiedzieć, że baraże moglibyśmy zagrać już za chwilę, ale są dopiero 26 i 31 marca. Brak formy lub bardzo dobra dyspozycja na przełomie stycznia i lutego nie gwarantuje niczego za dwa miesiące. 60 dni to w piłce dużo, natężenie meczów jest ogromne.
Mimo nuty pesymizmu, selekcjoner przyznał również, że myśli o budowaniu składu reprezentacji w sposób długofalowy. W przypadku tak odległych z perspektywy piłkarzy dat, trzeba brać pod uwagę wiele czynników, w tym zmienność formy poszczególnych zawodników oraz ewentualne urazy.
Obecnie filary naszej kadry narodowej prezentują się bardzo dobrze, lecz do marca pozostało jeszcze sporo czasu, w którym sytuacja "Biało-czerwonych" graczy może zmienić się diametralnie. Dobrym przykładem takiej zmiany jest tutaj chociażby Sebastian Szymański, który na dwa miesiące przed rundą barażową "wyrwał się" z tureckiego Fenerbahce, w którym notował niezadowalające występy. Teraz dostał on natomiast szansę odbudowania swojej formy przed kluczowym etapem eliminacji do MŚ.