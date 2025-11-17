Partner merytoryczny: Eleven Sports

Młody Polak robi furorę. Były selekcjoner mówi wprost. "Znakomity"

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski w hitowym meczu z Holandią na PGE Narodowym musiała radzić sobie bez Jana Bednarka i Przemysława Wiśniewskiego. Jedną z nowości w jedenastce był więc Jan Ziółkowski, który spisał się znakomicie. - Ziółkowski ma bardzo dobre wejście do reprezentacji. W Legii też spisywał się znakomicie - ocenił Jerzy Engel w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Jan Ziółkowski
Jan ZiółkowskiSOPA ImagesGetty Images

Jan Urban zbudował sobie szkielet swojej obrony w reprezentacji Polski na trzech zawodnikach. Naturalnym liderem defensywy stał się Jan Bednarek, który jest także w czwórce kapitanów. Obok niego znakomitą dyspozycję zbudował Jakub Kiwior, a trzecim zaskakującym wyborem było postawienie na Przemysława Wiśniewskiego.

Niedawny debiutant za każdym razem spisywał się przynajmniej dobrze. Bednarek i Wiśniewski nie mogli jednak zagrać w niedawnym hitowym spotkaniu z Holandią na PGE Narodowym. Bednarka niespodziewanie zastąpił Tomasz Kędziora, ale szansę w obronie dostał także Jan Ziółkowski. 

Jerzy Engel zachwycony Ziółkowskim. Wróży wielką przyszłość

Młody polski stoper ostatnio przeżywa trudny czas w zespole AS Roma, gdzie od 23 października został zepchnięty na drugi plan. Nie przeszkodziło mu to jednak w dobrym występie przeciwko Holandii na PGE Narodowym, a dla 20-latka był to także pierwszy mecz w koszulce reprezentacji na tym obiekcie. 

"Mimo 20 lat na karku nie brakuje mu odwagi. Zarówno w obronie, jak i ataku. Choć w AS Romie notuje tylko pojedyncze minuty, to z gwiazdami Ronalda Koemana radził sobie doskonale. Na pół-prawym stoperze był wartością dodaną dla zespołu" - tak występ Ziółkowskiego oceniła Interia Sport - więcej TUTAJ.

Podobne podejście zdaje się mieć Jerzy Engel. - Ziółkowski ma bardzo dobre wejście do reprezentacji. W Legii też spisywał się znakomicie. Żałuję, że odszedł, ponieważ będzie miał problem z regularną grą w Romie. To nie jest proste. W Legii byłby gwiazdą, która rozwijałaby się na naszych oczach, a zespół z nim w obronie też by lepiej wyglądał. Żałuję, że odszedł, ale to znakomity piłkarz - ocenił w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Pozostaje mieć nadzieję, że dobry występ w reprezentacji pomoże Ziółkowskiemu odzyskać zaufanie trenera w zespole klubowym. Do kolejnego zgrupowania kadr narodowych pozostało bowiem bardzo dużo czasu i nie sposób wyobrazić sobie, aby Polak do marca miał nie grać.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 3 i narodowym herbem Polski stoi na boisku, klaszcząc w dłonie, w tle zamazana publiczność.
Przemysław Wiśniewski w meczu z Holandią, 04.09.2025 r.Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Polscy piłkarze drużyny narodowej w bordowych strojach sportowych podczas treningu na boisku, część z nich przechadza się po murawie, a w tle widać resztę zespołu.
Trening reprezentacji Polski przed meczem z HolandiąLUKASZ KALINOWSKIEast News
Młody mężczyzna w sportowej kurtce z emblematem reprezentacji Polski stoi na stadionie, otoczony przez innych zawodników, w tle widoczny jest fragment ławki rezerwowych oraz napis 'Łączy nas piłka'.
Jan Ziółkowski Marcin GolbaAFP

