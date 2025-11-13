Minister sportu przemówił przed meczem z Holandią. Złożył Urbanowi propozycję
Reprezentacja Polski przygotowuje się do kluczowych meczów eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą, a wsparcie drużynie postanowił okazać także minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Szef resortu pojawił się na PGE Narodowym przed piątkowym spotkaniem, zapowiedział swoją obecność na trybunach i złożył Janowi Urbanowi dość nietypową propozycję.
Reprezentacja Polski kontynuuje walkę o awans na mistrzostwa świata, a listopadowe zgrupowanie ma kluczowe znaczenie w kontekście dalszych losów eliminacji. Podopieczni Jana Urbana w piątek zmierzą się z Holandią na PGE Narodowym, a kilka dni później zagrają na wyjeździe z Maltą. Polscy kibice liczą na udane występy i powrót drużyny narodowej na zwycięską ścieżkę.
Atmosfera przed meczem z Holandią jest wyjątkowo gorąca - na stadionie w Warszawie pojawił się nawet minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który nie tylko wsparł kadrę, ale również złożył selekcjonerowi niecodzienną propozycję.
Jakub Rutnicki złożył Urbanowi propozycję nie do odrzucenia
Szef resortu sportu, podobnie jak miliony Polaków, wierzy w sukces "Biało-Czerwonych. "Rywal to klasowy zespół, ale wszystko jest możliwe" - stwierdził Rutnicki, przypominając, że pierwsze spotkanie z Holandią zakończyło się remisem, co daje nadzieję na dobry wynik w rewanżu. "Widać jakościową zmianę pod dowództwem nowego trenera Jana Urbana i myślę, że wszystko jest możliwe. Zawsze jestem optymistą i ufam, że uda się wygrać" - dodał, cytowany przez Polską Agencją Prasową.
Minister przyznał, że z dużą przyjemnością obserwuje, jak reprezentacja odzyskuje pewność siebie i zaczyna prezentować coraz dojrzalszy futbol. Zapowiedział również, że w piątek będzie dopingował Polaków z trybun PGE Narodowego, licząc, że jego obecność przyniesie drużynie szczęście.
Nie zabrakło też odrobiny humoru. Rutnicki, który w młodości grał jako bramkarz w klubie Sokół Pniewy, żartobliwie zaproponował swoją pomoc selekcjonerowi, nawiązując do informacji o drobnych problemach kadrowych na tej pozycji. Jak przyznał, jest on do dyspozycji trenera Urbana. Choć była to oczywiście wypowiedź w żartobliwym tonie, pokazuje ona, jak bardzo minister angażuje się w sprawy reprezentacji i żyje jej sukcesami. Rutnicki podkreślił, że jako kibic i były sportowiec wierzy w ducha walki "Biało-Czerwonych" oraz w to, że Jan Urban poprowadzi drużynę do zwycięstwa.