Reprezentacja Polski kontynuuje walkę o awans na mistrzostwa świata, a listopadowe zgrupowanie ma kluczowe znaczenie w kontekście dalszych losów eliminacji. Podopieczni Jana Urbana w piątek zmierzą się z Holandią na PGE Narodowym, a kilka dni później zagrają na wyjeździe z Maltą. Polscy kibice liczą na udane występy i powrót drużyny narodowej na zwycięską ścieżkę.

Atmosfera przed meczem z Holandią jest wyjątkowo gorąca - na stadionie w Warszawie pojawił się nawet minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który nie tylko wsparł kadrę, ale również złożył selekcjonerowi niecodzienną propozycję.

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed listopadowymi meczami el. MŚ.

Jakub Rutnicki złożył Urbanowi propozycję nie do odrzucenia

Szef resortu sportu, podobnie jak miliony Polaków, wierzy w sukces "Biało-Czerwonych. "Rywal to klasowy zespół, ale wszystko jest możliwe" - stwierdził Rutnicki, przypominając, że pierwsze spotkanie z Holandią zakończyło się remisem, co daje nadzieję na dobry wynik w rewanżu. "Widać jakościową zmianę pod dowództwem nowego trenera Jana Urbana i myślę, że wszystko jest możliwe. Zawsze jestem optymistą i ufam, że uda się wygrać" - dodał, cytowany przez Polską Agencją Prasową.

Minister przyznał, że z dużą przyjemnością obserwuje, jak reprezentacja odzyskuje pewność siebie i zaczyna prezentować coraz dojrzalszy futbol. Zapowiedział również, że w piątek będzie dopingował Polaków z trybun PGE Narodowego, licząc, że jego obecność przyniesie drużynie szczęście.

Nie zabrakło też odrobiny humoru. Rutnicki, który w młodości grał jako bramkarz w klubie Sokół Pniewy, żartobliwie zaproponował swoją pomoc selekcjonerowi, nawiązując do informacji o drobnych problemach kadrowych na tej pozycji. Jak przyznał, jest on do dyspozycji trenera Urbana. Choć była to oczywiście wypowiedź w żartobliwym tonie, pokazuje ona, jak bardzo minister angażuje się w sprawy reprezentacji i żyje jej sukcesami. Rutnicki podkreślił, że jako kibic i były sportowiec wierzy w ducha walki "Biało-Czerwonych" oraz w to, że Jan Urban poprowadzi drużynę do zwycięstwa.

