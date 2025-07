Minęła chwila od ogłoszenia Urbana, a tu już rekord. Nigdy wcześniej do tego nie doszło

Nieco ponad miesiąc minął od rezygnacji Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. 52-letni szkoleniowiec podał się do dymisji po tym, jak przegrał z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata, a wcześniej spotkał się z ogromną burzą, która rozpętała się po jego decyzji o odebraniu Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitana kadry. Od tego momentu trwały poszukiwania selekcjonera reprezentacji i trwały do środowego popołudnia.