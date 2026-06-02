Milik jasno ws. transferu do Górnika. Już przerwał milczenie. Stanowczy komunikat

Bez dwóch zdań minione lata nie były łaskawe dla Arkadiusza Milika. Gracz Juventusu tak naprawdę przez ostatnie dwa sezony na murawie zameldował się jedynie... dwa razy. Jego stosunkowo spore zarobki we włoskiej Serie A spowodowały, że w mediach zaczęły pojawiać się informacje, jakoby miał on w niedalekiej przyszłości zmienić klub.

Co ciekawe, dla "Starej Damy" może to być ostatnia szansa na potencjalny zarobek na jego sprzedaży, bowiem umowa między zawodnikiem a klubem obowiązuje jedynie do końca czerwca 2027 roku. Zdaniem włoskich mediów możliwe jednak, że strony rozwiążą kontrakt za porozumieniem stron.

Dość nieoczekiwanie w mediach zaczęły pojawiać się wieści, jakoby mógłby on wrócić do polskiej PKO BP Ekstraklasy i ponownie zagrać w barwach Górnika Zabrze. Co więcej, dyrektorem sportowym wicemistrzów Polski jest... Łukasz Milik, czyli jego starszy brat. Ten pod koniec maja wprost wypowiedział się w tej kwestii na antenie Meczyków.

- Jego trzeba by zapytać. On zawsze kibicuje, ogląda mecze. Cały czas śledzi na bieżąco Górnika. Wrócił teraz do treningów, zobaczymy, jak mu się to poukłada. [...] Jednak Arek ma 32 lata i myślę, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa - mówił.

Milik zabrał głos ws. swojej przyszłości. Jest komunikat

Po długim oczekiwaniu głos w tej sprawie zabrał także sam zainteresowany. Ten na antenie Kanału Sportowego został zapytany o przyszłość we włoskim klubie. Jak już wspomnieliśmy, włoskie media przekazywały, że może opuścić ekipę. Jego odpowiedź nie była stanowcza, a wręcz sprawiła, że wokół jego osoby będzie jeszcze ciekawej.

Myślę, że za wcześnie, bym cokolwiek mógł powiedzieć, ale nie z tego względu, że nie chcę, tylko nie mam takich informacji. Nie chcę komentować wszystkiego, bo we Włoszech czasem takie informacje są prawdziwe

Do tego poruszony został także temat ewentualnego transferu do Górnika. 32-latek powiedział wprost, czy jest coś na rzeczy. Jak przyznał, jest jeszcze zbyt wcześnie, by realnie o tym mówić. Na tę chwilę jego priorytetem jest powrót do gry na najwyższym europejskim poziomie.

- Ja z moim bratem w kontakcie jestem dość często. Ale jestem w kontakcie z bratem, a nie z dyrektorem sportowym Górnika. Na razie uważam, że jest za wcześnie i o tym nie myślę. [...] Jeszcze zbyt wcześnie na jakiekolwiek deklaracje. Ja chciałbym jeszcze pograć na poziomie, na jakim byłem dwa lata temu i to jest mój cel - uzupełnił.

Wobec takich słów przyszłość piłkarza wciąż stoi pod znakiem zapytania. Na rozwój wydarzeń należy jeszcze poczekać.

Arkadiusz Milik w Juventusie Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia AFP

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia AFP





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