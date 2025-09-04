Miesiąc miodowy, który trwa. Jak Jan Urban zaskoczył Holendrów?

Korespondencja z Rotterdamu

Idąc na stadion wraz z setkami holenderskich kibiców, miałem taką myśl - oni nawet nie zdają sobie sprawy, jakie mają szczęście. Mecz dla nich jest świetną zabawą. Od dziesiątek lat styl ich reprezentacji jest oparty na pełnej dominacji, którą - rzecz jasna - umożliwia jakość piłkarzy. Holenderski kibic wie, że w miażdżącej większości meczów zobaczy rywala zepchniętego głęboko. Ujrzy jego desperację, gdy ten jeden czy drugi raz rozpaczliwym wybiciem piłki uratuje się od straty gola. Ale wreszcie doczeka się bramki swojej reprezentacji - i to nie takiej wynikającej z przypadku, czy chwilowego zrywu, a wypracowanej nawałnicą. I tak co mecz.

Na miarę możliwości - tylko i aż tyle

Polski kibic na mecz idzie, by być uciemiężonym. Zwycięstwo od lat nie jest żadną stałą, poziom oczekiwań szoruje po dnie. Nawet, gdy wygramy, to właściwie nigdy w stylu przypominającym ten Holendrów - choćby po drugiej stronie biegała Litwa z Maltą. Zdominowanie przeciwnika ze średniej półki jest nierealne, z wysokiej (w meczu o stawkę) nie pokonaliśmy nikogo od epok. Pozytywne wyniki biorą się ze zrywów - raz takie zsumują się na 20 minut w meczu, innym 40, w tych naprawdę dobrych ładni dla oka jesteśmy przez 60. Nie jesteśmy w stanie inaczej, nie przy tej jakości piłkarskiej.

Ale w zmianie selekcjonera chodzi o to, by tych zrywów było jak najwięcej, by trwały najdłużej, jak się da. Dokładnie to miał na myśli Jan Urban, mówiąc dzień przed spotkaniem z Holandią, że celem jest zagranie na miarę naszych możliwości. Pomeczowy Jan Urban może podać sobie rękę z przedmeczowym. Wycisnęliśmy ten mecz, jak cytrynę.

Gdy po drugiej stronie masz Holandię, gra na miarę możliwości nie gwarantuje niczego, prócz możliwości zejścia z murawy w sposób godny. Właśnie tak tę przygodę z reprezentacją zaczyna nowy selekcjoner.

Urban mówił też, że chce skomplikować Holendrom życie, co było zapowiedzią tego, co obserwowaliśmy. I dokładnie tym, o czym mowa w początkowych akapitach.

Z Holandią tylko sposobem

1:1 na takim terenie, z takim rywalem, to wielki sukces każdego, kto znalazł się w czwartek na murawie. I tego, który stał tuż przy niej, za linią. Wynik w piłce jest Bogiem, ale nawet, gdyby nie cudowny strzał Matty'ego Casha, gdyby wszystko skończyło się naturalna porażką, nie można byłoby powiedzieć, że Jan Urban nie miał pomysłu na ten mecz. Pierwszym było zaskoczenie ustawieniem - głoszone wszędzie to z czwórką obrońców, obecne również na przedmeczowych grafikach, w istocie było starym, dobrym 3-4-2-1. Drugim - nierzucanie się z motyką na słońce, czyli powrót do korzeni - próba uważnej gry z tyłu i wychodzenie do szybkich kontrataków. Trzecim - próba maksymalnego wykorzystania atutów Nicoli Zalewskiego. To właśnie z tego wszystkiego wzięła się jedyna naprawdę dobra okazja Polaków w pierwszej połowie. I niesamowity gol Casha w drugiej.

To Holendrzy na naszym tle wyglądali długo jak ludzie z innej rzeczywistości. To był mecz, w którym do bólu było widać to legendarne piłkarskie DNA. U jednych i drugich - bez żadnych odstępstw. Polaków od wieków szkolono na wyrobników, Holendrów - na wirtuozów. Ale w piłce to się zdarza. Jak i zaskakujące wyniki osiągnięte pomysłem.

Gdy porównamy wrażenia wizualne - mecz z naszej perspektywy bywał straszny. Ale gdy pod uwagę weźmiemy wszystkie konteksty - był bardzo dobry. Nie mam poczucia, by mógł wyglądać z naszej strony lepiej przy takiej przepaści w jakości. To, co graliśmy, było jedyną drogą do pozytywnego wyniku - oczywiście taki nie zdarzy się zawsze, nie zdarzy się bez fury szczęścia z tyłu. Ale czasem się zdarzy - cieszmy się z tego, bo nie mamy za co przepraszać.

Dla oka nie było tak dobrze, jak na ubiegłorocznym Euro za Michała Probierza. Nie było tak źle, jak w Lidze Narodów za Jerzego Brzęczka. Ale to Jan Urban osiągnął najlepszy wynik z tej trójki. Gdy dzień przed meczem Jan selekcjoner został przez dziennikarza spytany, czemu jego zdaniem polscy piłkarze nie potrafi utrzymać z Holendrami prowadzenia, mimo że aż w trzech z czterech ostatnich meczów je uzyskiwali, selekcjoner odpowiedział pytaniem: może chodzi o to, że oni mają jakość?

Tak. Holandia ma jakość. A my? Gramy jakoś. Tym razem "jakoś" oznaczało z pomysłem.

Panie trenerze - dziękuję i gratuluję przedłużenia sobie miesiąca miodowego u kibiców. Oby po Finlandii on wciąż trwał.

Przemysław Wiśniewski i Memphis Depay Olaf Kraak AFP

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Jakub Kamiński w meczu Polska - Holandia Maurice van Steen AFP