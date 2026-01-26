Michniewicz ujawnił po czasie, miał propozycję ze słynnej kadry. Nie do wiary, kto miał być jego asystentem

Grzegorz Krychowiak po zakończeniu kariery piłkarskiej w październiku 2025 roku prowadzi liczne aktywności na innych frontach - mniej lub bardziej związanych ze swoją ukochaną dyscypliną.

"Krycha" m.in. kontynuuje szkolenia UEFA B+A, chcąc w przyszłości spróbować swoich sił jako trener piłkarski, a równolegle również... sprawdza swoje umiejętności jako podcaster. 35-latek niedawno zaczął prowadzić program pt. "W stylu Krychowiaka", nadawany pod egidą RMF FM, a jednym z jego pierwszych gości został Czesław Michniewicz - i w trakcie rozmowy między oboma panami nie zabrakło interesujących wątków.

Michniewicz miał być bliski pracy z kadrą Kamerunu. Jego asystentem byłby... Krychowiak

W pewnej chwili Michniewicz np. niespodziewanie przytoczył anegdotę o tym, jak bardzo blisko był... przejęcia ekipy Kamerunu, jednej z najbardziej utytułowanych drużyn Afryki. Cała historia wydarzyła się wiosną 2024 roku, kilka miesięcy po tym, jak pożegnał się z posadą w Abha FC (gdzie, notabene, grał wówczas Krychowiak).

"Dostałem propozycję z reprezentacji Kamerunu. Wszystko było dogadane, ustalone z ministrami, potem mój kontrakt trafił do ministra sportu - czyli pewna umowa. Na koniec jeszcze król musiał to zaakceptować i na ostatniej prostej ktoś miał lepsze dojście do króla... (Kamerun to republika - to zapewne po prostu pomyłka i mowa o prezydencie Paulu Biyi - dop. red.)" - opowiadał 55-latek.

"Wzięli jakiegoś Belga, nie jakieś duże nazwisko, a potem go odstawili. Finał jest taki, że Kamerun nie awansował na mistrzostwa świata" - dodał Michniewicz, odnosząc się do postaci Marca Brysa, którego kadencja wśród "Nieposkromionych Lwów" dobiegła końca w grudniu ubiegłego roku.

"Gdybym ja został selekcjonerem, miałbym dla ciebie propozycję. Potrzebowałem trenera-asystenta znającego język francuski. Pomyślałem: 'Krycha' kończy kontrakt w Abha FC, może już mu się nie będzie chciało grać, do czerwca pobędę tu sam, a potem może mu zaproponuję współpracę" - dodał też niespodziewanie Czesław Michniewicz, który wskazał do tego jeszcze jednego kandydata do swego sztabu. Miał nim być Piotr Świerczewski.

Czesław Michniewicz pozostał w futbolu klubowym. Obecnie jest wolnym agentem wśród szkoleniowców

Jak wiadomo, po przygodzie z Abhą były selekcjoner "Biało-Czerwonych" związał się z marokańskim AS FAR Rabat. Obecnie pozostaje on - od października 2024 roku - bez zatrudnienia jeśli mowa o pracy trenerskiej.

Czesław Michniewicz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Czesław Michniewicz wybuchł po ostatnim meczu FAR Rabat ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Czesław Michniewicz KHALED DESOUKI / AFP AFP

