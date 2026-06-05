Miał być liderem kadry. Oto smutna prawda. "Wyglądał jeszcze gorzej, niż widziałem"
Reprezentacja Polski zremisowała 2:2 w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pełne 90 minut na murawie spędził Jan Bednarek, który w FC Porto odgrywa pierwszoplanową rolę. Niestety - zdaniem Romana Kołtonia - w środowym spotkaniu 30-latek zagrał zdecydowanie poniżej swoich możliwości.
Po bolesnej porażce 2:3 ze Szwecją w finale baraży mistrzostw świata reprezentacja Polski wróciła do gry. W ostatni dzień maja nasza kadra przegrała 0:2 z Ukrainą po bardzo słabym spotkaniu. Sąsiedzi ze wschodu momentami dosłownie bawili się z naszymi zawodnikami.
Trzy dni później drużyna Jana Urbana zagrała na Stadionie Narodowym. Do stolicy przyjechali Nigeryjczycy, którzy również nie pojawią się na nadchodzącym mundialu w Stanach Zjednoczonych, USA i Kanadzie.
Roman Kołtoń ostro po występie Jana Bednarka
Selekcjoner zdecydował, że tym razem postawi na galowy garnitur. W podstawowym składzie znaleźli się piłkarze, tacy jak Piotr Zieliński, Robert Lewandowski czy Jan Bednarek. Ostatni z nich jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem z linii defensywy. Automatycznie pełni funkcję jej lidera.
Niestety obrońcy FC Porto wielokrotnie zdarzało się popełniać błędy w kluczowych momentach spotkań reprezentacji. Miewał bardzo dobre występy, jednak przeplatał je tymi zdecydowanie słabszymi, w których nie potrafił zachować koncentracji. Zupełnie inaczej przebiega jego kariera w Portugalii. Tam non stop nazywany jest szefem, ścianą itd.
Spotkanie z Nigerią zakończyło się remisem 2:2, który w ostatnich minutach uratował Przemysław Wiśniewski. Jak spisał się Jan Bednarek? Według Romana Kołtonia 30-latek rozegrał bardzo słaby mecz.
- Ja oglądałem ten mecz z trybun, ale dzisiaj jeszcze raz spojrzałem na to spotkanie. Moja Kasia musiała mnie uspokajać. On (Bednarek - red.) wyglądał jeszcze gorzej, niż ja go z trybun widziałem - powiedział ekspert Polsatu Sport w programie na kanale "Meczyki".
- To, co się wywalił na boisku w akcji, gdy Nigeryjczyk strzelił nad poprzeczką... To, w jaki sposób rozgrywał - uważam, że on tego nie umie. Nauczy się tego mając 30 lat? Chyba nie - twierdzi Kołtoń.
W poprzednim sezonie Jan Bednarek w FC Porto rozegrał łącznie 49 spotkań. Strzelił w nich cztery gole i zanotował jedną asystę. "Smoki" zdobyły krajowe mistrzostwo.