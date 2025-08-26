Media: Zmiany w reprezentacji Polski, tuż przed zgrupowaniem. O tym będzie głośno

Po dymisji Michała Probierza reprezentacja Polski potrzebowała nowego selekcjonera. Cezary Kulesza postawił na Jana Urbana, który posadę po młodszym koledze przejął dokładnie 16 lipca. Zadaniem nowego trenera "Biało-Czerwonych" jest uporządkowanie chaosu, jaki panuje zarówno w szatni i na boisku.

W sztabie Urbana znalazło się miejsce dla kilku znanych postaci polskiej piłki. Drugim szkoleniowcem reprezentacji został Jacek Magiera. Asystentami nowego selekcjonera są Marcin Prasoł oraz Grzegorz Staszewski. Za trening bramkarzy odpowiadają Andrzej Dawidziuk i Józef Młynarczyk, analiza to działka Huberta Małowiejskiego, natomiast przygotowaniem motorycznym zajmuje się Cesar Sanjuan-Szklarz.

Kadra wraca do gry, a tu takie wieści. Urban zarządza wielkie zmiany

We wtorkowy poranek "TVP Sport" przekazało, że lada moment do sztabu Jana Urbana dołączy kolejny fachowiec. Szkoleniowiec potrzebował jeszcze jednego specjalisty od przygotowania motorycznego. Jak czytamy, w ekipie 63-latka zawitać ma Juan Iribarren.

To 58-letni Hiszpan, w którego CV na tym stanowisku znajdziemy pracę z młodzieżowymi drużynami Osasuny oraz obecność w sztabach zespołów, takich jak m.in. Atletico Madryt, Athletic Bilbao, Espanyol, reprezentacja Meksyku czy Japonii. Kiedy Jan Urban w latach 2012-2013 był trenerem Legii Warszawa, Iribarren był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne piłkarzy "Wojskowych".

Obaj panowie spotkali się także we wspomnianej Osasunie, gdzie polski szkoleniowiec ma status legendy. Znają się około 30 lat. "58-latek potrafił wspierać starszego kolegę w trakcie okresów przygotowawczych, a także konsultować kwestie motoryczne. Jednocześnie był wykładowcą i mentorem Sanjuan-Szklarza. Hiszpan jest doświadczonym specjalistą w zakresie przygotowania fizycznego" - czytamy.

Ostatnio Juan Iribarren pomagał trenerowi Aritzowi Lopezowi Garaii w kadrze Mauretanii. Obecnie wszystko wskazuje na to, że od 1 września będzie do dyspozycji Jana Urbana w reprezentacji Polski. Właśnie wtedy "Biało-Czerwoni" rozpoczną zgrupowanie przed meczami z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września) w eliminacjach mistrzostw świata.

Jakub Moder i Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Bednarek Marcin Golba AFP