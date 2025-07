Media: Weszli do siedziby PZPN-u i... wybuchli śmiechem. Ujawniono kulisy spotkania z Kuleszą

Wczoraj otrzymaliśmy informację, mówiącą że do budynku PZPN-u weszło dwóch trenerów, znajdujących się w gronie kandydatów do objęcia sterów reprezentacji Polski. Co ciekawe, wśród nich nie było Jana Urbana, który w ostatnich dniach wyrastał na lidera w wyścigu o fotel selekcjonera. Jak wyglądało spotkanie Magiery i Brzęczka z Kuleszą? Portal "WP SportoweFakty" uchylił rąbek tajemnicy w tej sprawie, donosząc, iż kandydaci przebywający w siedzibie związku w pewnym momencie... wybuchli śmiechem.