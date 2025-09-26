Media: Urban szykuje sensacyjne powołanie. Polska czeka na to 62 lata

Na start kadencji Jana Urbana reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Holandią w Rotterdamie oraz pokonała 3:1 Finlandię na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oba spotkania były rozgrywane w ramach eliminacji mistrzostw świata. Trudno było wyobrazić sobie lepszy debiut nowego selekcjonera. Zwłaszcza mając na uwadze to, co w ostatnim czasie działo się z naszą kadrą.

9 października "Biało-Czerwoni" zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później zagrają w kwalifikacjach przeciwko Litwie. Za tydzień powinniśmy doczekać się listy powołanych zawodników na najbliższe zgrupowanie. Być może będzie widniało na niej nazwisko... Oskara Pietuszewskiego.

Urban planuje sensacyjne powołanie. Napisałby historię polskiej piłki

17-letni piłkarz Jagiellonii to prawdziwe odkrycie polskiej piłki. W tym sezonie zdążył rozegrać już łącznie 14 spotkań okraszonych jednym golem i asystą. Na początku września - w młodzieżowej kadrze Jerzego Brzęczka - w dwóch meczach przeciwko Macedonii Północnej i Armenii zdobył trzy bramki i zanotował jedno ostatnie podanie.

Jego potencjał jest ogromny, już teraz "Transfermarkt" wycenia wychowanka białostockiego klubu na dwa i pół miliona euro. W piątkowe południe "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Urban "poważnie bierze pod uwagę sięgnięcie po Oskara Pietuszewskiego" w kontekście przyszłego zgrupowania kadry.

Idąc dalej, jeżeli selekcjoner faktycznie powołałby piłkarza Jagiellonii i wpuścił go w którymś z październikowych spotkań, Pietuszewski stałby się najmłodszym debiutantem w seniorskiej reprezentacji od... 62 lat! 9 października, czyli w dzień meczu przeciwko Nowej Zelandii, będzie miał dokładnie 17 lat i 142 dni.

Jedynie Włodzimierz Lubański debiutował w zespole narodowym jeszcze wcześniej. Legendarny napastnik 4 września 1963 roku wszedł na boisko w wygranym 9:0 meczu z Norwegią, mając 16 lat i 188 dni.

Szanse na powołanie dla młodej gwiazdy zespołu Adriana Siemieńca rosną, ponieważ najprawdopodobniej Urban nie będzie mógł skorzystać z Nicoli Zalewskiego, który zmaga się z kontuzją. Nie wiadomo, czy piłkarz Atalanty Bergamo zdąży wyleczyć się na mecze międzypaństwowe.

Za to sam selekcjoner kilka dni temu nie wykluczał ściągnięcia Pietuszewskiego do kadry. - Mamy gościa na uwadze, podoba nam się. Wydaje mi się, że żadna krzywda mu się nie stanie, jeśli będzie grał na razie u Jerzego Brzęczka. Ale kto wie, czy go nie powołamy? - mówił.

