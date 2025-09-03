Media: Ujawniono plany Nawrockiego. Prezydent pojawi się na kolejnym meczu
Grafik Karola Nawrockiego na najbliższe dni jest niezwykle napięty. W środę 3 września prezydent zawita w Stanach Zjednoczonych, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. Zaledwie dwa dni później czeka go wizyta w Watykanie. Jak ustalił "Przegląd Sportowy Onet", to nie przeszkodzi mu, aby w pierwszy weekend września odwiedzić kolejny polski stadion.
W środę około godz. 17:25 polskiego czasu w Gabinecie Owalnym odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. - To będzie pierwsze spotkanie w formacie prezydenckim. Wcześniej było tylko spotkanie kampanijne, kurtuazyjne, które nie przyniosło żadnych konkretów - mówiła ostatnio osoba z otoczenia głowy polskiego państwa w rozmowie z portalem money.pl.
Dwa dni później Nawrocki wyleci do Watykanu. Tam zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV na audiencji, która ma rozpocząć się o godz. 11. Czy po intensywnym tygodniu pracy prezydent w najbliższy weekend postawi na odpoczynek we warszawskim Belwederze? Nic bardziej mylnego.
Nawrocki odwiedzi kolejny stadion. Zaraz po spotkaniu z Trumpem i papieżem
Z informacji przekazanych przez "Przegląd Sportowy Onet" wynika, że Karol Nawrocki w niedzielę zagości na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Prezydent chce na żywo zobaczyć pierwszy mecz reprezentacji Polski za swojej kadencji.
Tego dnia nasza kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Jak czytamy, Nawrocki zasiądzie w loży honorowej prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy.
Nie od dziś wiadomo, że nowy prezydent RP jest zagorzałym fanem sportu, a w szczególności piłki nożnej. Niedawno widzieliśmy go na stadionie Lechii Gdańsk, z którą sympatyzuje od wielu lat. Co ciekawe, po wizycie w loży VIP odwiedził trybunę najwierniejszych fanów klubu.
- Byłeś. Jesteś. Będziesz zawsze kibicem Lechii - napisali wówczas kibice Lechii na ogromnym banerze.
Teraz Karol Nawrocki ma wspierać reprezentację Polski, która po trzech meczach kwalifikacyjnych zajmuje trzecie miejsce w tabeli z sześcioma punktami na koncie.