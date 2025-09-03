Media: Ujawniono plany Nawrockiego. Prezydent pojawi się na kolejnym meczu

W środę około godz. 17:25 polskiego czasu w Gabinecie Owalnym odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. - To będzie pierwsze spotkanie w formacie prezydenckim. Wcześniej było tylko spotkanie kampanijne, kurtuazyjne, które nie przyniosło żadnych konkretów - mówiła ostatnio osoba z otoczenia głowy polskiego państwa w rozmowie z portalem money.pl.

Dwa dni później Nawrocki wyleci do Watykanu. Tam zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV na audiencji, która ma rozpocząć się o godz. 11. Czy po intensywnym tygodniu pracy prezydent w najbliższy weekend postawi na odpoczynek we warszawskim Belwederze? Nic bardziej mylnego.

Nawrocki odwiedzi kolejny stadion. Zaraz po spotkaniu z Trumpem i papieżem

Z informacji przekazanych przez "Przegląd Sportowy Onet" wynika, że Karol Nawrocki w niedzielę zagości na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Prezydent chce na żywo zobaczyć pierwszy mecz reprezentacji Polski za swojej kadencji.

Tego dnia nasza kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Jak czytamy, Nawrocki zasiądzie w loży honorowej prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy.

Nie od dziś wiadomo, że nowy prezydent RP jest zagorzałym fanem sportu, a w szczególności piłki nożnej. Niedawno widzieliśmy go na stadionie Lechii Gdańsk, z którą sympatyzuje od wielu lat. Co ciekawe, po wizycie w loży VIP odwiedził trybunę najwierniejszych fanów klubu.

- Byłeś. Jesteś. Będziesz zawsze kibicem Lechii - napisali wówczas kibice Lechii na ogromnym banerze.

Teraz Karol Nawrocki ma wspierać reprezentację Polski, która po trzech meczach kwalifikacyjnych zajmuje trzecie miejsce w tabeli z sześcioma punktami na koncie.

