Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Ujawniono plany Nawrockiego. Prezydent pojawi się na kolejnym meczu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Grafik Karola Nawrockiego na najbliższe dni jest niezwykle napięty. W środę 3 września prezydent zawita w Stanach Zjednoczonych, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. Zaledwie dwa dni później czeka go wizyta w Watykanie. Jak ustalił "Przegląd Sportowy Onet", to nie przeszkodzi mu, aby w pierwszy weekend września odwiedzić kolejny polski stadion.

Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk, 11.08.2025 r.
Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk, 11.08.2025 r.PRZEMEK SWIDERSKIEast News

W środę około godz. 17:25 polskiego czasu w Gabinecie Owalnym odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. - To będzie pierwsze spotkanie w formacie prezydenckim. Wcześniej było tylko spotkanie kampanijne, kurtuazyjne, które nie przyniosło żadnych konkretów - mówiła ostatnio osoba z otoczenia głowy polskiego państwa w rozmowie z portalem money.pl.

Dwa dni później Nawrocki wyleci do Watykanu. Tam zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV na audiencji, która ma rozpocząć się o godz. 11. Czy po intensywnym tygodniu pracy prezydent w najbliższy weekend postawi na odpoczynek we warszawskim Belwederze? Nic bardziej mylnego.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem. Gramatyka: Amerykanie patrzą na świat nieco inaczejPolsat NewsPolsat News

Nawrocki odwiedzi kolejny stadion. Zaraz po spotkaniu z Trumpem i papieżem

Z informacji przekazanych przez "Przegląd Sportowy Onet" wynika, że Karol Nawrocki w niedzielę zagości na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Prezydent chce na żywo zobaczyć pierwszy mecz reprezentacji Polski za swojej kadencji.

Tego dnia nasza kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Jak czytamy, Nawrocki zasiądzie w loży honorowej prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy.

- Byłeś. Jesteś. Będziesz zawsze kibicem Lechii - napisali wówczas kibice Lechii na ogromnym banerze.

Teraz Karol Nawrocki ma wspierać reprezentację Polski, która po trzech meczach kwalifikacyjnych zajmuje trzecie miejsce w tabeli z sześcioma punktami na koncie.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
US Open

Mecz Aryny Sabalenki odwołany, doszło do przykrej sytuacji. Na jaw wychodzą kulisy

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Mężczyzna w ciemnym garniturze z czerwoną krawatą i białą koszulą stoi na pierwszym planie, w tle dwaj inni mężczyźni w garniturach, tło rozmyte.
Prezydent RP Karol NawrockiWojtek RadwańskiAFP
Dwóch elegancko ubranych mężczyzn stoi w jasnym pomieszczeniu, za nimi widoczne są trzy polskie flagi oraz portret starszego mężczyzny w ramie, na tle ściany.
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda TuskaPaweł SupernakPAP
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie na tle rozmytych biało-czerwonych flag narodowych, prezentujący oficjalny, profesjonalny wygląd.
Karol Nawrocki ma zaplanowane kolejne wizyty za granicą PolskiFilip Naumienko/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja