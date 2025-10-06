Wraz z początkiem października pojawiły się informacje sugerujące, że Michał Probierz niebawem znów może objąć drużynę narodową. Były selekcjoner reprezentacji Polski, zaledwie kilka miesięcy po dymisji znalazł się na celowniku... Kazachstanu.

Okazuje się, że to nie były tylko plotki i kaczki dziennikarskie, ale zatrudnienie Michała Probierza w tym kraju jest naprawdę realne i co więcej, za chwilę może stać się faktem.

Mateusz Borek przekazał w sprawie przyszłości Probierza. Wielki przełom

- Właśnie dostałem tutaj ciekawą informację, że ponoć uzgodnione są już warunki Michała Probierza z Kazachstanem - przekazał na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek chwilę po tym, jak spojrzał na telefon.

Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice. Skrót meczu Polsat Sport

- Ostatnio była informacja, że trzech polskich trenerów: Skorża, Michniewicz i Probierz do Chin, natomiast była rozmowa od dłuższego czasu z Kazachstanem. Tak więc być może, to się właśnie materializuje - dodał z delikatnym uśmiechem.

Michał Probierz nie byłby pierwszym, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, który po swojej przygodnie z kadrą biało-czerwonych, ruszył w poszukiwaniu pracy w dość egzotyczne miejsca.

Najlepszym przykładem jest oczywiście Fernando Santos, który niedawno zakończył swoją kadencję na stanowisku selekcjonera Azerbejdżanu. W 11. meczach jego piłkarze nie wygrali ani razu, co skończyło się kompromitacją i dymisją.

Michał Probierz z kolei pozostaje bez zatrudnienia od połowy czerwca, kiedy to po "aferze opaskowej" i rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry dla reprezentacji, jego przygoda dobiegła końca.

Michał Probierz - selekcjoner reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski AFP

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski Beata Zawadzka/East News East News