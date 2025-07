Sprawa wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski zdaje się zbliżać do końca. Z najnowszych doniesień wynika bowiem, że stery kadry narodowej w tak burzliwym czasie przejmie Jan Urban. Przed byłym trenerem Górnika Zabrze czeka więc niełatwe zadanie, ponieważ będzie on musiał posprzątać ogromny bałagan, który powstał przy okazji czerwcowego zgrupowania "Biało-czerwonych", a wszystko to w cieniu trwających obecnie eliminacji do mistrzostw świata.