Media: Ten kadrowicz nie zagra w barażach. Urban już go skreślił

Za nieco ponad dwa tygodnie piłkarska reprezentacja Polski stanie przed jednym z najważniejszych wyzwań w ostatnim czasie - barażami o awans na mistrzostw świata. W półfinale zmierzy się z Albanią, a w przypadku ewentualnej wygranej w finale "Biało-Czerwoni" zagrają z lepszym meczu Ukraina - Szwecja.

Z czasem coraz większe emocje wzbudzają ewentualne powołania Jana Urbana na marcowe zgrupowanie. We wtorek oficjalnie PZPN przekazał, że te zostaną ogłoszone 20 marca, czyli za równo 10 dni. W mediach ruszyła już karuzela nazwisk i kandydatów do znalezienia się na ścisłej liście.

Nie brakuje również dyskusji o tym, kogo na tej liście może zabraknąć. W dość trudnej sytuacji znalazł się Przemysław Frankowski. Defensor ostatnie spotkanie rozegrał 31 stycznia, a od tamtego czasu ma problemy z łydką. Z tego względu pod znakiem zapytania stoi jego powołanie.

Kilka najnowszych informacji ws. piłkarza przekazał "Fakt". Te nie są zbyt optymistycznie - szczególnie względem barażów.

Frankowski bez powołania? Są nowe wieści

Zdaniem wspomnianego dziennika do gry ma on być gotowy za około dwa tygodnie. Wtedy jednak kadra będzie już przygotowywać się do starcia z Albanią. Jak czytamy, 30-latek nie będzie spełniać żadnych warunków Urbana, by kwalifikować się do otrzymania nominacji. Nawet gdyby wrócił do zdrowia szybciej, to i tak nie zdążyłby zagrać żadnego spotkania.

- Z naszych informacji wynika, że z tego powodu selekcjoner Jan Urban nie zamierza uwzględniać go przy ustalaniu listy powołań. Trener reprezentacji Polski od początku podkreśla, że w przypadku tak wymagających spotkań, jak mecze barażowe o mundial, kluczowa jest dyspozycja fizyczna i rytm meczowy zawodników. W tej sytuacji Frankowski, nawet jeśli będzie już po zakończeniu rehabilitacji nie spełni jednego z najważniejszych kryteriów - napisano.

Półfinałowe spotkanie barażowe z udziałem "Biało-Czerwonych" z Albanią odbędzie się 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Do ewentualnego finału natomiast dojdzie pięć dni później, 31 marca.

Przemysław Frankowski rozegrał w reprezentacji Polski 50 meczów Marcin Golba AFP

Jan Urban Beata Zawadzka East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakie konsekwencje poniosą Śląsk Wrocław i Wisła Kraków? Polsat Sport