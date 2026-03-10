Media: Ten kadrowicz nie zagra w barażach. Urban już go skreślił

Już tylko 10 dni dzieli nas od poznania listy powołanych na marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Będzie to zdecydowanie najważniejszy czas kadry ze względu na decydującą walkę o udział w nadchodzącym mundialu. Według medialnych doniesień w gronie wybrańców Jana Urbana ma zabraknąć Przemysława Frankowskiego. Oto szczegóły.

Piłka nożna: Przemysław Frankowski ma nie otrzymać powołania
Sytuacja Przemysława Frankowskiego nie jest zbyt dobraPiotr Dziurman/REPORTER / ERNEST KOLODZIEJ/400mm.pl / NEWSPIX.PLNewspix/East News

Za nieco ponad dwa tygodnie piłkarska reprezentacja Polski stanie przed jednym z najważniejszych wyzwań w ostatnim czasie - barażami o awans na mistrzostw świata. W półfinale zmierzy się z Albanią, a w przypadku ewentualnej wygranej w finale "Biało-Czerwoni" zagrają z lepszym meczu Ukraina - Szwecja.

Z czasem coraz większe emocje wzbudzają ewentualne powołania Jana Urbana na marcowe zgrupowanie. We wtorek oficjalnie PZPN przekazał, że te zostaną ogłoszone 20 marca, czyli za równo 10 dni. W mediach ruszyła już karuzela nazwisk i kandydatów do znalezienia się na ścisłej liście.

    Nie brakuje również dyskusji o tym, kogo na tej liście może zabraknąć. W dość trudnej sytuacji znalazł się Przemysław Frankowski. Defensor ostatnie spotkanie rozegrał 31 stycznia, a od tamtego czasu ma problemy z łydką. Z tego względu pod znakiem zapytania stoi jego powołanie.

    Kilka najnowszych informacji ws. piłkarza przekazał "Fakt". Te nie są zbyt optymistycznie - szczególnie względem barażów.

    Frankowski bez powołania? Są nowe wieści

    Zdaniem wspomnianego dziennika do gry ma on być gotowy za około dwa tygodnie. Wtedy jednak kadra będzie już przygotowywać się do starcia z Albanią. Jak czytamy, 30-latek nie będzie spełniać żadnych warunków Urbana, by kwalifikować się do otrzymania nominacji. Nawet gdyby wrócił do zdrowia szybciej, to i tak nie zdążyłby zagrać żadnego spotkania.

      - Z naszych informacji wynika, że z tego powodu selekcjoner Jan Urban nie zamierza uwzględniać go przy ustalaniu listy powołań. Trener reprezentacji Polski od początku podkreśla, że w przypadku tak wymagających spotkań, jak mecze barażowe o mundial, kluczowa jest dyspozycja fizyczna i rytm meczowy zawodników. W tej sytuacji Frankowski, nawet jeśli będzie już po zakończeniu rehabilitacji nie spełni jednego z najważniejszych kryteriów - napisano.

      Półfinałowe spotkanie barażowe z udziałem "Biało-Czerwonych" z Albanią odbędzie się 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Do ewentualnego finału natomiast dojdzie pięć dni później, 31 marca.

