Media: Szykuje się wielki transfer reprezentanta Polski. Kierunek Włochy

Jakub Piotrowski to wychowanek Chemika Bydgoszcz, z którego najpierw trafił do Wdy Świecice, a następnie do rezerw Pogoni Szczecin. Po przejściu do dorosłej drużyny "Portowców" w 2017 roku za dwa miliony euro wykupił go KRC Genk. Po przygodzie w Belgii Piotrowski wylądował w Niemczech, a konkretnie w Fortunie Dusseldorf.

Latem 2022 roku przeszedł do Łudogorca Razgrad. Bułgarzy zapłacili za niego 1,3 miliona euro. To właśnie tam Piotrowski złapał najlepszą formę, stając się prawdziwą gwiazdą ligi. To zaowocowało debiutem w reprezentacji Polski, który miał miejsce dokładnie 12 października 2023 roku, za kadencji Michała Probierza.

Co za wieści ws. reprezentanta Polski. Może trafić do klubu Serie A

W ostatnim sezonie pomocnik naszej kadry rozegrał w sumie 43 spotkania. Strzelił w nich siedem goli i zanotował pięć asyst. Już od wielu miesięcy Jakub Piotrowski był łączony z transferem do klubu z TOP 5 lig Europy. 27-latek regularnie notuje świetne liczby w Łudogorcu, co tylko wzbudza zainteresowanie innych klubów.

Najświeższe informacje ws. jego przyszłości przekazał Piotr Koźmiński z portalu goal.pl. Wynika z nich, że reprezentant Polski może się przenieść do Udinese. W zeszłej kampanii klub ten uplasował się na 12. miejscu w tabeli Serie A. Jego trenerem jest doskonale znany polskim kibicom Kosta Runjaić, który nie tak dawno temu był szkoleniowcem Legii Warszawa. Co więcej, obaj panowie współpracowali ze sobą we wspomnianej Pogoni, kiedy Niemiec prowadził szczecińską ekipę.

Wartość rynkowa Piotrowskiego wynosi około 4,5 miliona euro, a jego umowa z Łudogorcem Razgard obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. "Z naszych informacji wynika, że negocjacje są w toku. Nie można w tym momencie przesądzić, że dojdzie do ostatecznego porozumienia wszystkich stron, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy" - czytamy na łamach goal.pl.

Jakub Piotrowski rozegrał 12 meczów w reprezentacji Polski. Zdobył w nich dwie bramki - z Czechami w eliminacjach do mistrzostw Europy (1:1) oraz w półfinale baraży przeciwko Estonii (5:1).

