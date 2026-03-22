Media: Szokujące wieści ws. Urbana, to nie była prawda? Jednak zwrot akcji

Szokujące wieści ws. Urbana, to nie była prawda? Jednak zwrot akcji

Paweł Nowak

Już jakiś czas temu oficjalnie poznaliśmy listę piłkarzy powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W gronie zawodników zabrakło Sebastiana Walukiewicza. Sztab szkoleniowy przekonywał, że wszystko ze względu na... nieodebrany telefon od Jana Urbana i brak kontaktu zwrotnego. Według najnowszych doniesień medialnych okazuje się, że historia ta może przedstawiać się nieco inaczej.

Z każdym dniem rosną emocje związane ze spotkaniem półfinałowym baraży o kwalifikacje mistrzostw świata kadry "Biało-Czerwonych". Kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się w czwartek w Warszawie z Albanią. W piątek poznaliśmy listę powołanych na najbliższe zgrupowanie. Selekcjoner postawił na sprawdzonych zawodników, a na liście zabrakło m.in. Sebastiana Walukiewicza.

Defensor jest podstawowym zawodnikiem Sassuolo, klubu Serie A i gra niemal każde spotkanie od deski do deski. Jego powołanie wydawało się dobrą opcją, szczególnie w kontekście walki o grę w linii defensywnej. Mimo to Urban postanowił go ominąć. W rozmowach z mediami wprost przyznano, że to przez brak... kontaktu z nim.

Zobacz również:

Jakub Moder
Reprezentacja

Ma powołanie na Albanię. Tak trafił giganta w hicie kolejki. Perfekcja [WIDEO]

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Urban miał próbować dodzwonić się do zawodnika, lecz bez powodzenia. Na to odpowiedział agent zawodnika, który zdradził, że żadnego kontaktu nie było.

    Kilka informacji w tej kwestii przekazał również Mateusz Święcicki. Dobrze poinformowany we włoskiej piłce dziennikarz na antenie Meczyków ujawnił, że według jego wieści klub 25-latka nigdy nie otrzymał sygnału, że zainteresowany jest w szerokiej kadrze.

    - Ja dostałem taką informację i nie wiem, czy to jest prawda, że Sassuolo nigdy nie dostało wiadomości, że Sebastian Walukiewicz jest na szerokiej liście powołanych - przekazał na antenie Meczyków Święcicki.

    Spotkanie Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. W ewentualnym finale "Biało-Czerwoni" zagrają z lepszym meczu Ukraina - Szwecja.

    Zobacz również:

    Bartłomiej Drągowski rozegrał bardzo dobry mecz
    Ekstraklasa

    Drągowski jak mur, Wiśniewski jak skała, ale Widzew wciąż w strefie spadkowej

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
