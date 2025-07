Media: Sensacyjny kandydat na selekcjonera. Sam się zgłosił. To byłby hit

W środę Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" przekazał, że do PZPN wpłynęła nowa kandydatura. Chęć podjęcia pracy z reprezentacji Polski wyraża ponoć Roger Schmidt. To niezwykle doświadczony szkoleniowiec, którego CV naprawdę może robić wrażenie.

- Roger Schmidt to Eindhoven, Liga Mistrzów, Leverkusen. Jego Benfica grała najfajniejszą piłkę, że się przyjemnie oglądało. 58 lat, doświadczony trener, duży fachowiec. Zasięgnąłem opinii swoich kolegów Stefana Kiesslinga, Kevina Kuranyiea i Lukasa Podolskiego, to wszyscy powiedzieli, że to mega fachowiec, fajny człowiek, profesjonalista, wymagający, obiektywny. Uważam, że byłby to niesamowity kandydat, którego w szatni każdy piłkarz by szanował - mówił były reprezentant Polski w "Polsat Futbol Cast", ujawniając jednocześnie, że proponował kandydaturę Niemca Cezaremu Kuleszy