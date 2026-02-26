Media: Reprezentacja Polski wybrała bazę na mundial. Luksusowy obiekt

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski w drugiej połowie marca zawalczy o uczestnictwo w mistrzostwach świata 2026 i choć udział "Biało-Czerwonych" w turnieju nie jest wciąż pewny, to nasza kadra tak czy inaczej musi się w pewien sposób zabezpieczyć organizacyjnie przed potencjalną wyprawą za ocean. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" w całym tym kontekście padł już wybór możliwej bazy dla naszych graczy - i mowa tu o naprawdę imponującej lokalizacji.

Polscy piłkarze w czerwonych strojach świętują zdobycie bramki na stadionie, w tle widoczna bramka piłkarska oraz trybuny pełne kibiców. W lewym górnym rogu umieszczono mniejsze zdjęcie przedstawiające luksusowy basen otoczony leżakami i zielenią.
Reprezentacja Polski wybrała sobie bazę w USA w przypadku awansu na mundial. "Biało-Czerwoni" rozegrają kluczowe mecze o udział w MŚ już w marcuLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL - instagram.com/thewestinstonebriar/Newspix.pl

Reprezentacja Polski w piłce nożnej niestety nie zdołała awansować na najbliższy mundial bezpośrednio - w eliminacyjnej grupie G strefy UEFA zajęła drugie miejsce, ustępując w tabeli Holendrom, a to oznacza jedno: udział w barażach o MŚ.

Te zostaną rozegrane odpowiednio 26 i 31 marca, a "Biało-Czerwoni" zmierzą się w nich z Albanią oraz - w przypadku triumfu - z Ukrainą lub Szwecją. Choć wyjazd podopiecznych Jana Urbana na turniej w Kanadzie, USA i Meksyku nie jest więc wciąż pewien, to tak czy inaczej nasza kadra musiała już podjąć pewne decyzje organizacyjne.

Reprezentacja Polski wybrała bazę na MŚ 2026. Luksusowy ośrodek, komfortowe warunki treningu

Tym samym trzeba było chociażby wybrać bazę, z której Polacy mieliby korzystać w trakcie mistrzostw - i tutaj, jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki", padło na Westin Dallas Stonebriar Golf Resort & Spa mieszczące się w teksańskim Frisco.

Jak wskazał autor, ośrodek ten został niedawno odnowiony, a goście mogą korzystać z takich udogodnień jak odkryty basen, sauny, siłownia, restauracja, bar czy kawiarnia, a także - jak sama nazwa wskazuje - z zabiegów w spa.

Z perspektywy naszych futbolistów ważniejsze są jednak inne aspekty - ośrodek znajduje się bardzo blisko kompleksu Toyota Stadium, obejmującego łącznie aż 17 boisk. To właśnie tam mogliby, w komfortowych warunkach, ćwiczyć podopieczni selekcjonera Urbana.

Przejazd między hotelem a stadionem, notabene na co dzień służącym ekipie FC Dallas, trwa nieco ponad kwadrans, z kolei hotel i lotnisko w Dallas dzieli trasa, którą da się pokonać w mniej niż pół godziny.

Polacy mogliby spędzić większość fazy grupowej w Teksasie. Zwycięzcę barażu czekają m.in. starcia w Houston i Arlington

Logistycznie wszystko spina się tu na ostatni guzik, bowiem gdyby Polacy awansowali na MŚ, to zagraliby dwa mecze grupowe w Teksasie - z Holandią w Houston oraz Japonią w Arlington. Jedynie potyczka z Tunezją wymagałaby dalszej wyprawy - do Monterrey w Meksyku.

Jeśli "Orłom" powiedzie się sztuka awansu poprzez baraże, to swój pierwszy mecz na mundialu rozegrają właśnie z Tunezyjczykami 15 czerwca. 20 czerwca zmierzyliby się zaś z Holendrami, a 26 czerwca z Japończykami.

Czempionat w ogólnym rozrachunku potrwa między 11 czerwca a 19 lipca. Tytułu mistrzowskiego bronią Argentyńczycy.

Andrzej Klemba
Mężczyzna w garniturze i okularach udzielający wypowiedzi przed mikrofonem na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
Jan UrbanANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Piłkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Polski wykonuje gest dłonią w kierunku ust. Na stroju widoczny jest herb Polski oraz opaska kapitana. W tle rozmyci zawodnicy i fragment stadionu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji PolskiBeata Zawadzka/East NewsEast News
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026FABRICE COFFRINIAFP
