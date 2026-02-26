Media: Reprezentacja Polski wybrała bazę na mundial. Luksusowy obiekt

Reprezentacja Polski w piłce nożnej niestety nie zdołała awansować na najbliższy mundial bezpośrednio - w eliminacyjnej grupie G strefy UEFA zajęła drugie miejsce, ustępując w tabeli Holendrom, a to oznacza jedno: udział w barażach o MŚ.

Te zostaną rozegrane odpowiednio 26 i 31 marca, a "Biało-Czerwoni" zmierzą się w nich z Albanią oraz - w przypadku triumfu - z Ukrainą lub Szwecją. Choć wyjazd podopiecznych Jana Urbana na turniej w Kanadzie, USA i Meksyku nie jest więc wciąż pewien, to tak czy inaczej nasza kadra musiała już podjąć pewne decyzje organizacyjne.

Reprezentacja Polski wybrała bazę na MŚ 2026. Luksusowy ośrodek, komfortowe warunki treningu

Tym samym trzeba było chociażby wybrać bazę, z której Polacy mieliby korzystać w trakcie mistrzostw - i tutaj, jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki", padło na Westin Dallas Stonebriar Golf Resort & Spa mieszczące się w teksańskim Frisco.

Jak wskazał autor, ośrodek ten został niedawno odnowiony, a goście mogą korzystać z takich udogodnień jak odkryty basen, sauny, siłownia, restauracja, bar czy kawiarnia, a także - jak sama nazwa wskazuje - z zabiegów w spa.

Z perspektywy naszych futbolistów ważniejsze są jednak inne aspekty - ośrodek znajduje się bardzo blisko kompleksu Toyota Stadium, obejmującego łącznie aż 17 boisk. To właśnie tam mogliby, w komfortowych warunkach, ćwiczyć podopieczni selekcjonera Urbana.

Przejazd między hotelem a stadionem, notabene na co dzień służącym ekipie FC Dallas, trwa nieco ponad kwadrans, z kolei hotel i lotnisko w Dallas dzieli trasa, którą da się pokonać w mniej niż pół godziny.

Polacy mogliby spędzić większość fazy grupowej w Teksasie. Zwycięzcę barażu czekają m.in. starcia w Houston i Arlington

Logistycznie wszystko spina się tu na ostatni guzik, bowiem gdyby Polacy awansowali na MŚ, to zagraliby dwa mecze grupowe w Teksasie - z Holandią w Houston oraz Japonią w Arlington. Jedynie potyczka z Tunezją wymagałaby dalszej wyprawy - do Monterrey w Meksyku.

Jeśli "Orłom" powiedzie się sztuka awansu poprzez baraże, to swój pierwszy mecz na mundialu rozegrają właśnie z Tunezyjczykami 15 czerwca. 20 czerwca zmierzyliby się zaś z Holendrami, a 26 czerwca z Japończykami.

Czempionat w ogólnym rozrachunku potrwa między 11 czerwca a 19 lipca. Tytułu mistrzowskiego bronią Argentyńczycy.

