Media: Reanimacja podczas meczu Litwa - Polska. Rozległy się brawa
Jak informują korespondenci Sport.pl i tvpsport.pl, podczas meczu Litwa - Polska na trybunach miała miejsce reanimacja kibica. Akcja służb medycznych miała zakończyć się sukcesem, o czym piszą też litewskie media. Dziennikarze twierdzą, że pojawiły się brawa od innych fanów zgromadzonych w okolicach tego mini sektora na obiekcie w Kownie.
Jak podali Dominik Wardzichowski ze Sport.pl oraz Mateusz Miga i Piotr Kamieniecki z tvpsport.pl, podczas pierwszej połowy meczu Litwa - Polska w Kownie na jednej z trybun kibiców gospodarzy miała miejsce reanimacja.
Odnotował to też litewski serwis 15min.lt.
"Zauważywszy, że z kibicem coś się stało, kibice zaczęli wzywać pomocy. Robili to na różne sposoby, krzykami, gestami, światłami telefonów, a nawet rzucaniem plastikowych kubków na bieżnię. W końcu na trybunach pojawiła się służba medyczna i zabrała się do pracy. Medycy przykryli fana czarnym prześcieradłem, aby chronić go przed spojrzeniami" - czytamy.
Wygląda na to, że najgorszego udało się uniknąć – poszkodowanego wyniesiono z trybun po założeniu mu maski tlenowej. Wszystko trwało około 10 minut