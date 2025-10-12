Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Reanimacja podczas meczu Litwa - Polska. Rozległy się brawa

Tomasz Chabiniak

Jak informują korespondenci Sport.pl i tvpsport.pl, podczas meczu Litwa - Polska na trybunach miała miejsce reanimacja kibica. Akcja służb medycznych miała zakończyć się sukcesem, o czym piszą też litewskie media. Dziennikarze twierdzą, że pojawiły się brawa od innych fanów zgromadzonych w okolicach tego mini sektora na obiekcie w Kownie.

Litwa - Polska, 12.10.2025 r. (zdj. w kółku - Maciej Miga, Piotr Kamieniecki, tvpsport.pl)
Litwa - Polska, 12.10.2025 r. (zdj. w kółku - Maciej Miga, Piotr Kamieniecki, tvpsport.pl)NurPhotoGetty Images

Jak podali Dominik Wardzichowski ze Sport.pl oraz Mateusz Miga i Piotr Kamieniecki z tvpsport.pl, podczas pierwszej połowy meczu Litwa - Polska w Kownie na jednej z trybun kibiców gospodarzy miała miejsce reanimacja.

Odnotował to też litewski serwis 15min.lt.

"Zauważywszy, że z kibicem coś się stało, kibice zaczęli wzywać pomocy. Robili to na różne sposoby, krzykami, gestami, światłami telefonów, a nawet rzucaniem plastikowych kubków na bieżnię. W końcu na trybunach pojawiła się służba medyczna i zabrała się do pracy. Medycy przykryli fana czarnym prześcieradłem, aby chronić go przed spojrzeniami" - czytamy.

Wygląda na to, że najgorszego udało się uniknąć – poszkodowanego wyniesiono z trybun po założeniu mu maski tlenowej. Wszystko trwało około 10 minut
pisze 15min.lt
Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - PolskaINTERIA.PL

