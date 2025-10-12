Media: Reanimacja podczas meczu Litwa - Polska. Rozległy się brawa

Jak podali Dominik Wardzichowski ze Sport.pl oraz Mateusz Miga i Piotr Kamieniecki z tvpsport.pl, podczas pierwszej połowy meczu Litwa - Polska w Kownie na jednej z trybun kibiców gospodarzy miała miejsce reanimacja.

"Zauważywszy, że z kibicem coś się stało, kibice zaczęli wzywać pomocy. Robili to na różne sposoby, krzykami, gestami, światłami telefonów, a nawet rzucaniem plastikowych kubków na bieżnię. W końcu na trybunach pojawiła się służba medyczna i zabrała się do pracy. Medycy przykryli fana czarnym prześcieradłem, aby chronić go przed spojrzeniami" - czytamy.