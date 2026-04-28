Media: Polak postanowił ws. przyszłości, będzie zmiana kraju. Już są chętni

Paweł Nowak

Powoli do końca zbliża się piłkarski sezon 2025/2026. Z tego względu polskie kluby wybudzają się ze snu zimowego i uaktywniają się na rynku transferowym. Spore zainteresowanie swoimi usługami ma wzbudzać Łukasz Bejger, czyli defensor NK Celje. Według medialnych doniesień chce on zmienić otoczenie, a poważne zainteresowanie wykazują zespoły z Ekstraklasy.

Piłka nożna: Łukasz Bejger chce odejść ze słoweńskiego Celje
Łukasz Bejger w barwach młodzieżowej reprezentacji Polski Mateusz Sobczak / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już tylko cztery kolejki pozostały do zakończenia kampanii 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Choć rywalizacja o mistrzostwo kraju oraz o utrzymanie dalej się toczy, to polskie kluby wreszcie zaczynają uaktywniać się na rynku transferowym. Dużo informacji pojawia się wokół Legii Warszawa, bowiem swoje odejście ogłosił już Radovan Pankov. Co więcej, znamy już nawet nazwisko jego potencjalnego następcy.

Coraz głośniej jest także w innych ligach. W Słowenii mistrzostwo wywalczyła już ekipa NK Celje z Łukaszem Bejgerem w składzie. Defensor do tej pory wystąpił w 39 spotkaniach, a w nich zaliczył jedną asystę. Możliwe jednak, że będą to jego ostatnie tygodnie w tym klubie.

Kilka istotnych informacji w jego sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk. Dobrze poinformowany dziennikarz uważa, że 24-latek poważnie zastanawia się nad zmianą pracodawcy. Jego usługami zainteresowane mają być polskie kluby. Problemem może być natomiast kwota wykupu.

Bejger odejdzie z Celje? Są konkretni chętni

Jak czytamy, sytuację młodzieżowego reprezentanta Polski śledzi Raków Częstochowa oraz Motor Lublin. Jak już wspomnieliśmy na przeszkodzie może stać kwota wykupu (1 mln euro). Cena może ulec jednak zmianie, i to na korzyść klubów z PKO BP Ekstraklasy. Obrońcy z końcem przyszłego roku kończy się kontrakt.

- Z naszych informacji wynika, że 24-latek rozważa zmianę otoczenia, a w grę wchodzi powrót do Polski. Sprowadzenie obrońcy sondują Raków Częstochowa oraz Motor Lublin. Kwota jego wykupu może jednak odstraszać potencjalnych nabywców, bo wynosi około milion euro - napisano.

Celje do końca sezonu pozostały jeszcze trzy spotkania. Najpierw zmierzą się z ekipą Bravo (2 maja), a następnie ich rywalem będzie Koper (16 maja) i Primorje (23 maja).

Łukasz Bejger w młodzieżowej reprezentacji PolskiPhoto by JAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Łukasz Bejger w młodzieżowej reprezentacji PolskiPhoto by JAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
