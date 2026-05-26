Media: Nowy człowiek w sztabie Urbana. "Znów mogą pracować razem"

We wtorek (26 maja) Jan Urban ogłosił powołania na mecze towarzyskie przeciwko Ukrainie (31 maja) i Nigerii (3 czerwca). Na liście znalazło się 26 piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.

10 kwietnia reprezentacja Polski, ale także całe piłkarskie środowisko straciło Jacka Magierę. 49-latek zasłabł podczas porannego biegania, a jego życia nie udało się uratować. Był on drugim trenerem drużyny narodowej i najbliższym współpracownikiem selekcjonera. - Trudno mi się rozmawia na ten temat, bo człowieka opanowuje smutek. Trudno przejść do rzeczywistości - mówił Urban w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

To on ma zastąpić ś.p. Jacka Magierę. "Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa"

Selekcjoner podkreślał, że będzie szukał zastępstwa, aby wzmocnić swój sztab. Mateusz Borek przekazał, że głównym kandydatem jest Kibu Vicuna, a więc wieloletni współpracownik Urbana. Razem prowadzili Legię Warszawa, Zagłębie Lubin, Osasunę, Lecha Poznań i Śląsk Wrocław w latach 2007 - 2018.

Hiszpan jest faworytem selekcjonera do zastąpienia Ś.P. Jacka Magiery na stanowisku drugiego trenera kadry. Warunkiem jest uregulowanie spraw przez Kibu z indyjskim klubem Diamond Harbour. Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa

54-letni Hiszpan następnie rozpoczął pracę na własny rachunek. Prowadził m.in. Wisłę Płock, ŁKS, a od maja 2023 roku jest trenerem indyjskiego Diamond Harbour.

