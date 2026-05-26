Media: Nowy człowiek w sztabie Urbana. "Znów mogą pracować razem"
Przed piłkarską reprezentacją Polski dwa spotkania towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban wysłał już powołania do piłkarzy. Wiele na to wskazuje, że selekcjoner niedługo będzie miał także nowego współpracownika, który zastąpi zmarłego ponad miesiąc temu Jacka Magierę.
We wtorek (26 maja) Jan Urban ogłosił powołania na mecze towarzyskie przeciwko Ukrainie (31 maja) i Nigerii (3 czerwca). Na liście znalazło się 26 piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
10 kwietnia reprezentacja Polski, ale także całe piłkarskie środowisko straciło Jacka Magierę. 49-latek zasłabł podczas porannego biegania, a jego życia nie udało się uratować. Był on drugim trenerem drużyny narodowej i najbliższym współpracownikiem selekcjonera. - Trudno mi się rozmawia na ten temat, bo człowieka opanowuje smutek. Trudno przejść do rzeczywistości - mówił Urban w rozmowie z "Kanałem Sportowym".
To on ma zastąpić ś.p. Jacka Magierę. "Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa"
Selekcjoner podkreślał, że będzie szukał zastępstwa, aby wzmocnić swój sztab. Mateusz Borek przekazał, że głównym kandydatem jest Kibu Vicuna, a więc wieloletni współpracownik Urbana. Razem prowadzili Legię Warszawa, Zagłębie Lubin, Osasunę, Lecha Poznań i Śląsk Wrocław w latach 2007 - 2018.
Hiszpan jest faworytem selekcjonera do zastąpienia Ś.P. Jacka Magiery na stanowisku drugiego trenera kadry. Warunkiem jest uregulowanie spraw przez Kibu z indyjskim klubem Diamond Harbour. Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa
54-letni Hiszpan następnie rozpoczął pracę na własny rachunek. Prowadził m.in. Wisłę Płock, ŁKS, a od maja 2023 roku jest trenerem indyjskiego Diamond Harbour.