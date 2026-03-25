Media: Nawrocki postanowił ws. meczu Polaków. Oto jego decyzja. Wszystko jasne
W czwartek piłkarska reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzy się z Albanią w półfinale barażów o kwalifikację na mistrzostwa świata. Spotkanie to będzie niezwykle ważne i emocjonujące ze względu na wysoką stawkę. Tego widowiska według medialnych doniesień nie ominie Karol Nawrocki. Zdaniem Mateusza Ligęzy prezydent ma się pojawić na trybunach.
Nasza reprezentacja od kilku dni w komplecie przebywa w stolicy i przygotowuje się na nadchodzący mecz. Głośno jest m.in. o składzie, na jaki postawi selekcjoner Polaków. W końcu ze względu na kartki z Albanią nie zagra Nicola Zalewski. Do tego pod znakiem zapytania stoi obsada bramki, bowiem kontuzjowany jest Łukasz Skorupski.
Co ciekawe, na środowej konferencji prasowej 63-latek zdradził, że nowy podstawowy golkiper został już wybrany. Nie padło jednak konkretne nazwisko. Należy spodziewać się, że będzie to ktoś z dwójki Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski.
Rywalizacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a na obiekcie ma zasiąść komplet widzów. Wśród nich według medialnych doniesień ma się również znaleźć głowa państwa.
Nawrocki na meczu z Albanią? "Wybiera się"
Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Mateusz Ligęza, prezydent Karol Nawrocki wybiera się na spotkanie "Biało-Czerwonych" z Albanią. To nie może zbytnio dziwić, bowiem ten już kilkukrotnie był widziany na trybunach meczów piłkarskich.
Spotkanie Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.