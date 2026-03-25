Media: Nawrocki postanowił ws. meczu Polaków. Oto jego decyzja. Wszystko jasne

Wielkimi krokami zbliża się spotkanie półfinałowe baraży o kwalifikację na mistrzostwa świata piłkarskiej reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana w Warszawie na Stadionie Narodowym zmierzy się z Albanią. Z każdym dniem emocje wokół rywalizacji rosną, a w mediach wciąż toczy się wiele dyskusji.

Nasza reprezentacja od kilku dni w komplecie przebywa w stolicy i przygotowuje się na nadchodzący mecz. Głośno jest m.in. o składzie, na jaki postawi selekcjoner Polaków. W końcu ze względu na kartki z Albanią nie zagra Nicola Zalewski. Do tego pod znakiem zapytania stoi obsada bramki, bowiem kontuzjowany jest Łukasz Skorupski.

Co ciekawe, na środowej konferencji prasowej 63-latek zdradził, że nowy podstawowy golkiper został już wybrany. Nie padło jednak konkretne nazwisko. Należy spodziewać się, że będzie to ktoś z dwójki Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski.

Rywalizacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a na obiekcie ma zasiąść komplet widzów. Wśród nich według medialnych doniesień ma się również znaleźć głowa państwa.

Nawrocki na meczu z Albanią? "Wybiera się"

Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Mateusz Ligęza, prezydent Karol Nawrocki wybiera się na spotkanie "Biało-Czerwonych" z Albanią. To nie może zbytnio dziwić, bowiem ten już kilkukrotnie był widziany na trybunach meczów piłkarskich.

- Prezydent Karol Nawrocki wybiera się na mecz Polska - Albania - czytamy.

Spotkanie Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

