Media: Minister rządu Tuska ogłosił publicznie, nagle zwrot akcji? W grze spora kwota

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już tylko dwa tygodnie dzielą piłkarską reprezentację Polski od półfinałowego starcia z Albanią o awans na nadchodzące mistrzostwa świata. Wydaje się, że faworytami do dalszej gry będą właśnie nasi reprezentanci. Co ciekawe, w przypadku zakwalifikowania się na MŚ kadra według medialnych doniesień będzie mogła liczyć na pokaźną premię. Takie wieści nieco "gryzą" się z niedawną zapowiedzią ministra sportu i turystyki, Jakuba Rutnickiego.

Piłka nożna: Reprezentacja Polski może otrzymać sporą premię
Jakub Rutnicki i Jan Urban (w kółeczku)Beata Zawadzka/East News, Wojciech OlkusnikEast News

Za dokładnie osiem dni (20 marca) poznamy listę powołanych na marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. To będzie jednym z najważniejszych w ostatnim czasie ze względu na wagę zaplanowanych spotkań, czyli baraży o awans na nadchodzące mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

W półfinale "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Albanią, a w przypadku ewentualnej wygranej z lepszym spotkania Ukraina - Szwecja. Sprawa kadry z każdym dniem emocjonuje jeszcze bardziej. W mediach pojawiają się coraz nowsze wieści, a szczególnie interesujące zdaje się kwestia powołań. Najgłośniej zdecydowanie jest o Oskarze Pietuszewskim, który zachwyca w FC Porto.

Zobacz również:

Hansi Flick i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

FC Barcelona zdecydowała, 100 milionów za następcę Lewandowskiego. Tego chciał Flick

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Co ciekawe, kwestia kwalifikacji na mundial została niedawno poruszona również przez ministra rządu Donalda Tuska, Jakuba Rutnickiego. Minister sportu i turystyki wprost ogłosił, że nie planuje oferowania kadrowiczom żadnej premii, gdyby Ci uzyskali awans do głównego turnieju.

    Niedługo po tych słowach pojawiły się z lekka sprzeczne wieści ws. ewentualnego nagrodzenia piłkarzy. W grę wchodzą spore pieniądze.

    Jednak premia dla piłkarzy? PZPN się szykuje

    Zdaniem Mateusza Ligęzy osobną premię szykuje Polski Związek Piłki Nożnej, który za awans zespołu otrzyma od FIFA 10,5 miliona dolarów. Według dziennikarza do kadrowiczów trafić ma aż... 40 procent tej kwoty, czyli ponad cztery mln dolarów (ok. 14,7 mln złotych).

    Zobacz również:

    Bodo/Glimt zrobiło potężny krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów
    Liga Mistrzów

    Wyeliminowali zespół Polaka, ale co zrobili teraz. Kopciuszek rozpycha się na balu. Awans o krok

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński

      - Jeśli Polska awansuje na mundial, kadrowicze mają otrzymać od PZPN bardzo dużą premię - to ok. 40 procent od gwarantowanych 10,5 mln dolarów, które dla uczestników fazy grupowej MŚ wypłaci FIFA - przekazał.

      Na tę chwilę należy jednak traktować takie wieści z przymrużeniem oka. Spotkanie Polska - Albania odbędzie się 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Ewentualny finał natomiast odbędzie się 31 marca z lepszym starcia Ukraina - Szwejca.

      Zobacz również:

      Trener FC Porto - Francesco Farioli i Oskar Pietuszewski
      Liga Europy

      Pietuszewski zachwycił Portugalię, ale w Lidze Europy odstawiony. Trener się tłumaczy

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętująca zdobycie gola, obejmują się i wyrażają radość, na drugim planie rozmazane postacie i fragment trybun.
      Reprezentacja PolskiGrzegorz WajdaEast News
      Piłkarze w czerwonych strojach świętują zdobycie gola na stadionie, część z nich biegnie w stronę trybun, a kibice z flagami w tle okazują wsparcie.
      Reprezentacja PolskiWojtek RadwańskiEast News
      Mężczyzna w okularach i szarym garniturze przemawia energicznie przy mównicy w drewnianej sali, gestykulując ręką, w tle widoczne są rzeźbione elementy drewnianej boazerii.
      Jakub RutnickiFilip Naumienko/REPORTERReporter
      Niels Frederiksen: To z pewnością będzie niezapomniana nocPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja