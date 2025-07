Media: Kulesza w akcji, kluczowe wieści ws. selekcjonera. Już wiadomo, kto nim zostanie

Reprezentacja Polski w ostatnim czasie przeszła potężne perturbacje, których końcowym wynikiem stała się rezygnacja Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera. To zaś sprawiło, że PZPN pilnie musiał zająć się poszukiwaniem jego następcy, który byłby w stanie poprowadzić "Biało-Czerwonych" do szczęśliwego dla nich zakończenia kwalifikacji do mundialu.

Choć kolejne spotkania o stawkę Polacy rozegrają dopiero we wrześniu, to nowego szkoleniowca powinniśmy poznać do połowy lipca - a przynajmniej taką datę wskazał niedawno Cezary Kulesza, któremu zależało na tym, by dopiąć sprawę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Grono kandydatów tymczasem mocno się zawęża...

Media: Selekcjonerem ma zostać Polak. Jeden pretendent już odpada

Interesujące wieści w tym kontekście przedstawił Tomasz Włodarczyk w "Programie Piłkarskim" na kanale portalu "Meczyki". Według jego informacji kierunek obrany przez Kuleszę jest jasny - nie ma mowy o angażu zagranicznego trenera, takiego jak Nenad Bjelica.

Mogę powiedzieć, że selekcjonerem będzie Polak. Nenad Bjelica odpada. O decyzji Kuleszy nie wie wybrany kandydat. Komunikat będzie raczej w przyszłym tygodniu

Kadra czeka na nowego selekcjonera. Oto dwie najmocniejsze kandydatury

Co istotne, padły tu też nazwiska dwóch - najwyraźniej najmocniejszych - pretendentów do przejęcia ekipy "Orłów". Są to Adam Nawałka oraz Jan Urban, którzy we wszelkich spekulacjach zaczęli się przewijać już wiele tygodni temu.

Urban już raz pracował w kadrze, będąc asystentem Leo Beenhakkera. Ostatnio był zatrudniony z kolei w Górniku Zabrze, z którym pożegnał się w połowie kwietnia. Dla Nawałki przejęcie reprezentacji byłoby naturalnie wielkim powrotem - rolę selekcjonera pełnił w latach 2013-2018, w tym m.in. podczas pamiętnego Euro 2016 we Francji.

