Jan Urban przejął władzę w reprezentacji Polski po trudnych ostatnich tygodniach pracy Michała Probierza. Były selekcjoner zostawił kadrę rozbitą po tym, jak uznał, że dobrą decyzją będzie odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Kilka dni później Probierz podał się do dymisji, czując, że jego czas na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych dobiegł końca.

Urban szybko poskładał wszystko w dość składną całość, która przerodziła się w naprawdę udane pierwsze zgrupowanie w nowym zestawieniu. Polacy erę Jana Urbana rozpoczęli od wyjazdu do Rotterdamu, gdzie mierzyli się z faworyzowaną Holandią. Spotkanie przebiegło zaskakująco dobrze z polskiej perspektywy, bo zakończyło się remisem 1:1, który zapewnił Matty Cash pięknym strzałem.

Urban szykuje niespodziankę. Wszystko zależy od Drągowskiego

Drugi mecz z Finlandią Polacy bez większych problemów wygrali 3:1 i rozjechali się do swoich klubów. Jedną z kwestii do rozwiązania pozostała obsada bramki, bo Łukasz Skorupski nie zaprezentował się tak dobrze, jakby tego oczekiwał on sam. Urban po zgrupowaniu przyznał, że rozważa zmianę bramkarza. Pewne jest, że jedynką nie zostanie Marcin Bułka, bo doznał on poważnej kontuzji kolana.

W związku z tym oprócz Łukasza Skorupskiego w grze o miejsce w bramce reprezentacji Polski zdaje się pozostawać jeszcze Kamil Grabara, ale okazuje się, że to nie koniec. Według informacji przekazanych przez "Przegląd Sportowy" Jan Urban rozważa powołanie dla Radosława Majeckiego, który ostatni raz w reprezentacji Polski zagrał aż cztery lata temu.

Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak potoczą się losy zdrowotne Bartłomieja Drągowskiego. Ten bowiem nie zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach swojego zespołu klubowego. Jeśli nie pojawi się na murawie w meczu Ligi Europy z holenderskim Go Ahead Eagles, to powołania nie otrzyma. Wówczas największe szanse na zaproszenie od selekcjonera ma właśnie Majecki, ale obserwowany jest także Cezary Miszta.

Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban Lukasz Gdak East News

Radosław Majecki Alessio Marini / LiveMedia / DPPI via AFP AFP