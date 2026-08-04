Kolejne doniesienia medialne wskazują, że tego lata Marcin Bułka może zmienić klub. Bramkarzem Neom SC zainteresowane są inne saudyjskie kluby, w tym m.in. Al-Hilal. Trop za reprezentantem Polski wiedzie również do Europy. A konkretnie do Francji, gdzie bramkarz spędził wiele lat.

Francuski portal "Le Phoceen" opierając się na wcześniejszych doniesieniach saudyjskiego serwisu "Asharq Al-Awsat" podaje, że oficjalną ofertę za Bułkę złożyć mieli działacze Olympique Marsylia. Trwające negocjacje mogą napotkać jednak na poważne problemy natury finansowe.

Saudyjczycy rok temu wydali na Polaka 15 milionów euro i oddając go, nie chcą pozostać na całej transakcji stratni. I to pomimo doniesień dotyczących "poszukiwania pieniędzy" przez działaczy Neom SC. Drugim aspektem jest bardzo wysokie wynagrodzenie zawodnika. Bułka według informacji "Le Phoceen" zarabia w Arabii Saudyjskiej około 5 milionów euro rocznie. Według innych szacunków, ta kwota może oscylować nawet wokół 10 milionów.

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Aktualne wynagrodzenie Bułki jest absolutnie nie do uciągnięcia dla Francuzów. Według źródła kluczowe może okazać się nastawienie samego zawodnika. Polak chcąc wrócić do Europy będzie musiał obniżyć swoje oczekiwania finansowe, bowiem ciężko będzie mu uzyskać tak dużą pensję jaką ma obecnie.

Jeżeli jednak żadna ze stron nie pójdzie na ustępstwa, to szanse na transfer wydają się być znikome. Sami działacze Olympique są zdeterminowani w poszukiwaniu nowego bramkarza. Wszystko przez potencjalny transfer Geronimo Rulliego do Manchesteru City, o czym informował m.in. Fabrizio Romano.

Przenosiny Bułki do Arabii Saudyjskiej odbiły się szerokim echem. Wielu kibiców krytykowało reprezentanta Polski za wyjazd z Europy w tak młodym wieku. 26-latek krótko po debiucie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i do gry wrócił dopiero pod koniec kwietnia. Podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacji otrzymał od Jana Urbana szansę w przegranym 0:2 sparingu z Ukrainą.

Marcin Bułka z Francją był związany przez wiele lat. Polak w 2017 roku trafił do PSG. Wyłączając roczne wypożyczenie do Hiszpanii bramkarz żył w tym kraju przez osiem lat. Po drodze oprócz PSG i wypożyczenia do Chateauroux był również długi i bardzo owocny okres gry w Nicei. Jako zawodnik tamtejszego OGC Nice rozegrał dwa pełne sezony w Ligue 1.





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