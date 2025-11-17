W piątek reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1 na PGE Narodowym. Podopieczni Jana Urbana wyszli tuż przed przerwą na prowadzenie za sprawą Jakuba Kamińskiego. Goście jednak znaleźli sposób na Kamila Grabarę i wyszarpali remis. Biało - Czerwoni byli chwaleni za mecz z "Oranje", ale nie mogą osiąść na laurach. Przed nimi jeszcze jeden mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. W poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Maltą, a zwycięstwo może przybliżyć ich do pierwszego koszyka w losowaniu eliminacji baraży o mundial.

Polacy będą w poniedziałek faworytami. W historii obie reprezentacje mierzyły się ze sobą pięciokrotnie i za każdym razem górą była nasza reprezentacja (15:0 w golach - przyp. red.). W marcu 2025 roku było 2:0 po dwóch golach Karola Świderskiego.

Męczarnie Polaków na Malcie. Gol w ostatniej akcji meczu

Nie zawsze było jednak lekko, łatwo i przyjemnie. Wielu kibicom w pamięci zapadł mecz towarzyski z 3 lutego 1999 roku, który odbył się w Ta Qali. Reprezentacja Polski prowadzona wówczas przez Janusza Wójcika inaugurowała rok 1999 zgrupowaniem na Malcie. - Pierwszy sprawdzian nie wypadł zbyt przekonująco. Biało-czerwoni mieli wprawdzie przewagę w starciu z maltańskimi amatorami, ale wygrana nie przyszła im łatwo - wspomina portal laczynaspilka.pl.

Filarami tamtej reprezentacji byli Jacek Bąk, Tomasz Hajto, Jerzy Brzęczek, Piotr Świerczewski czy Wojciech Kowalczyk. Wszyscy pojawili się w tym spotkaniu, bo trener Wójcik chciał dać zagrać jak największej liczbie zawodników. Polacy nie grali najlepiej i praktycznie byli pogodzeni z bezbramkowym remisem. Na tablicy wyników była 90. minuta. Wtedy sędzia podyktował rzut wolny na wysokości pola karnego. Do piłki najwyżej wyskoczył Tomasz Kłos, który strzelił decydującego gola. Chwilę później sędzia zagwizdał po raz ostatni.

- Na pewno nie był to dobry prognostyk przed marcowymi meczami z Anglią i Szwecją w eliminacjach Euro 2000, ale w polskim obozie zapewniano, że szczyt formy miał dopiero nadejść. Stało się jednak inaczej... - dodaje portal "laczynaspilka.pl".

W marcu Polacy przegrali z Anglią 1:2 oraz Szwecją 0:1 i praktycznie mogli pożegnać się z marzeniami na turniej EURO 2000.

Polska - Malta. Historia meczów

7 grudnia 1980 Malta - Polska 0:2

15 listopada 1981 Polska - Malta 6:0

3 lutego 1999 Malta - Polska 0:1

11 grudnia 2003 Malta - Polska 0:4

24 marca 2025 Polska - Malta 2:0

