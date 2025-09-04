Mecz z Polską zepchnięty w Holandii na margines. Mało kogo obchodzimy

Korespondencja z Rotterdamu

Holendrzy od dawna są piłkarską potęgą, natomiast można odnieść wrażenie, że ich potencjał w tym momencie i tak jest powyżej historycznej średniej. W czasie, gdy Jan Urban przy każdej okazji podkreśla, jak dużym problemem dla niego jest niewystarczająca liczba minut jego piłkarzy w klubach, Ronald Koeman ma do dyspozycji nie tylko klubowe supergwiazdy. To są supergwiazdy w wielkich klubach. Trzynastu z nich występuje w Premier League - najlepszej lidze świata. Tylko pięciu z powołanych nie gra w ligach top 4 (z czego czterech występuje w mocnej lidze holenderskiej, w trzech najsilniejszych klubach, a piąty - Memphis Depay, aktualnie w Corinthians Sao Paulo - i tak jest gwiazdą kadry). W tych okolicznościach trudno się dziwić, by dziennikarzy miała szczególnie obchodzić reprezentacja Polski. Holendrzy mają wszystko, by spoglądać tylko na siebie.

Tak też wyglądała konferencja prasowa Ronalda Koemana. Na pierwsze (i jedyne) pytanie o Polskę, trzeba było poczekać kilkanaście minut. Selekcjoner Holendrów został zahaczony o sytuację sprzed roku - gdy Biało-Czerwoni podczas Euro 2024 strzelili gola "Pomarańczowym" po rzucie rożnym (zatem to także było de facto pytanie o jego drużynę - jak się przed tym bronić). Koeman odparł, że to faktycznie trudne, biorąc pod uwagę wzrost Polaków oraz wielką niewiadomą, co do planu na stałe fragmenty - wszak zmienił się u nas selekcjoner.

O czym piszą holenderskie media?

Holenderskie media więcej uwagi poświęcają innym sportom, a ze spraw piłkarskich w każdym dzienniku pojawiły się informacje związane z klubem Vitesse Arnhem. To zasłużona drużyna, przez wiele lat grająca w europejskich pucharach, a obecnie stojąca na skraju bankructwa. Władze holenderskiej ligi wyrzuciły Vitesse poza zaplecze Eredivisie, ale sąd zdecydował o przywróceniu z 12-punktowym deficytem. W Holandii to bardzo duży temat - dużo większy, niż mecz z Polską.

Ale i wzmianki o Polsce znajdziemy, choć trzeba było sięgnąć po typowo sportowy dziennik. Sportwereld zapowiada to spotkanie dość szeroko, choć większość łam zajmują fragmenty wywiadu z Codym Gakpo. W przypadku Polski zwraca się uwagę na to, co padło na konferencji - jesteśmy groźni przy stałych fragmentach gry. Sportwereld tytułuje swój tekst "Przygotowani do polskiego lotnictwa".

Dziennikarz Maarten Wijffels jest doskonale zorientowany w sytuacji Biało-Czerwonych. Pisze, że Holendrzy muszą być gotowi na zmianę taktyki u Polaków, analizuje ulubiony styl gry Jana Urbana. Czytamy: "Podczas Euro 2024 Polska bardzo skutecznie radziła sobie z rzutami rożnymi. Spośród 24 drużyn, Polska była w czołówce pod kątem skuteczności stałych fragmentów gry. Jak? Jednym ze sposobów było ustawienie trzech zawodników na skraju pola karnego, którzy obserwowali piłkę. Wszystkie gole Polaków na Euro padły z rzutów rożnych, wolnych lub karnych".

Cezary Kulesza i wódka

Ciekawy tekst natomiast opublikował "NOS", który naświetla Holendrom zamieszanie z opaską kapitańską Roberta Lewandowskiego. Przy okazji tutejsi kibice dowiadują się o preferencjach Cezarego Kuleszy.

"Głośno dyskutowany spór dotyczył opaski kapitana. Lewandowski został jej pozbawiony po tym, jak poprosił o opuszczenie dwóch meczów międzynarodowych po długim sezonie. Selekcjoner reprezentacji Probierz mianował Piotra Zielińskiego nowym pierwszym kapitanem, po czym sytuacja się zaostrzyła.

Spór musiał rozstrzygnąć prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, wybitna postać, która latem ubiegłego roku trafiła na pierwsze strony gazet po tym, jak śpiewała piosenki z politykami prawicowo-nacjonalistycznej partii PiS na "wódka-party". Prezes związku stanął po stronie Lewandowskiego w tym konflikcie.

W dalszej części tekstu czytamy:

"Zespół opiera się na wielu zawodnikach, którzy (jeszcze) nie osiągnęli europejskiej czołówki, takich jak Sebastian Szymański (Fenerbahce), Matty Cash (Aston Villa) i Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo). Zieliński zazwyczaj nie jest podstawowym zawodnikiem Interu. Co więcej, Polacy nie mogą sobie pozwolić na wiele więcej w swojej grupie kwalifikacyjnej do mundialu po porażce w Finlandii. Nic dziwnego, że mecz z Holandią jest określany w polskich mediach jako kluczowy".

Początek spotkania Holandia - Polska o godz. 20:45.

