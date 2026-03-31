Mecz Szwecja - Polska. O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski zagra ze Szwecją w finale baraży o mundial 2026. "Biało-Czerwoni" zmierzą się z piłkarzami z "Kraju Trzech Koron" na ich terenie. To już drugie baraże o MŚ z rzędu, w których oba zespoły spotykają się w finale. O której godzinie mecz Szwecja - Polska? Gdzie obejrzeć w TV? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski w białoczerwonym stroju kopie piłkę, obok widać Piotra Zielińskiego.
Robert Lewandowski i Piotr Zieliński zapewnili Polsce udział w finale barażyIgor JakubowskiNewspix.pl

Mecz Szwecja - Polska w ramach finału baraży o mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Szwecja - Polska. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski zakończyła eliminacje do mundialu 2026 na drugim miejscu w grupie G. Piłkarze Jana Urbana, którzy kwalifikacje zaczynali jeszcze pod wodzą Michała Probierza, ustąpili tylko Holandii, tracąc do niej trzy punkty, ale co godne podkreślenia, oba mecze z "Oranje" zremisowali 1:1. Kompromitująca wpadka z Finlandią jednak miała konsekwencje, które zmusiły Polaków do gry w barażach o MŚ. W półfinale Polacy pokonali 2:1 Albanię, a dziś o bezpośredni awans przyjdzie im zmierzyć się ze Szwedami.

Szwecja w eliminacjach wypadła fatalnie. Drużyna ze Skandynawii zajęła ostatnie miejsce z dwoma punktami na koncie, co oznacza, że ani razu nie zwyciężyła! Zremisowała za to dwa spotkania i aż cztery przegrała. Podczas kwalifikacji doszło do zmiany trenera i w ostatnich dwóch kolejkach reprezentację Szwecji poprowadził już Graham Potter. Pod wodzą Anglika piłkarze z "Kraju Trzech Koron" raz przegrali i raz zremisowali. Prawo udziało do gry w barażach dało zwycięstwo w grupie Ligi Narodów. Warto jednak podkreślić, że Szwecja rywalizowała ledwie w dywizji C.

W półfinale baraż Szwecja zagrała z Ukrainą i nadspodziewanie gładko pokonała naszych wschodnich sąsiadów. Spektakularny występ zanotował Victor Gyokeres, który ustrzelił hattricka i zapewnił wygraną swojemu zespołowi 3:1. Tak więc beznadziejne eliminacje w wykonaniu Szwedów nie powinny uśpić czujności naszych piłkarzy, ponieważ zawodnicy Grahama Pottera w spotkaniu z Ukrainą pokazali, że nowemu selekcjonerowi szybko udało się poukładać ich grę, a dodatkowo atut własnego boiska sprawia, że Polaków czeka piekielnie trudne wyzwanie.

Bilans meczów między Szwecją i Polską przemawia na korzyść dzisiejszych gospodarzy. Skandynawowie triumfowali w 15 spotkaniach, przy czterech remisach i dziewięciu zwycięstwach Polaków. Na dodatek po raz ostatni wygraliśmy ze Szwedami w ich kraju... niemal 100 lat temu, bo w 1930 roku. Od tamtego czasu trwa wielka niemoc. Na szczęście optymizmem napawa najnowsza historia i finał baraży do poprzedniego mundialu sprzed czterech lat. Wówczas "Biało-Czerwoni" pod wodzą Czesława Michniewicza pokonali Szwecję 2:0 w Chorzowie i wywalczyli bilety na MŚ 2022 w Katarze. Miejmy nadzieję, że ten pomyślny scenariusz dla naszych piłkarzy znów się spełni.

Mecz Szwecja - Polska w ramach finału baraży o mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja