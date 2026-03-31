Mecz Szwecja - Polska. O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Szwecja - Polska w ramach finału baraży o mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Szwecja - Polska. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski zakończyła eliminacje do mundialu 2026 na drugim miejscu w grupie G. Piłkarze Jana Urbana, którzy kwalifikacje zaczynali jeszcze pod wodzą Michała Probierza, ustąpili tylko Holandii, tracąc do niej trzy punkty, ale co godne podkreślenia, oba mecze z "Oranje" zremisowali 1:1. Kompromitująca wpadka z Finlandią jednak miała konsekwencje, które zmusiły Polaków do gry w barażach o MŚ. W półfinale Polacy pokonali 2:1 Albanię, a dziś o bezpośredni awans przyjdzie im zmierzyć się ze Szwedami.

Szwecja w eliminacjach wypadła fatalnie. Drużyna ze Skandynawii zajęła ostatnie miejsce z dwoma punktami na koncie, co oznacza, że ani razu nie zwyciężyła! Zremisowała za to dwa spotkania i aż cztery przegrała. Podczas kwalifikacji doszło do zmiany trenera i w ostatnich dwóch kolejkach reprezentację Szwecji poprowadził już Graham Potter. Pod wodzą Anglika piłkarze z "Kraju Trzech Koron" raz przegrali i raz zremisowali. Prawo udziało do gry w barażach dało zwycięstwo w grupie Ligi Narodów. Warto jednak podkreślić, że Szwecja rywalizowała ledwie w dywizji C.

W półfinale baraż Szwecja zagrała z Ukrainą i nadspodziewanie gładko pokonała naszych wschodnich sąsiadów. Spektakularny występ zanotował Victor Gyokeres, który ustrzelił hattricka i zapewnił wygraną swojemu zespołowi 3:1. Tak więc beznadziejne eliminacje w wykonaniu Szwedów nie powinny uśpić czujności naszych piłkarzy, ponieważ zawodnicy Grahama Pottera w spotkaniu z Ukrainą pokazali, że nowemu selekcjonerowi szybko udało się poukładać ich grę, a dodatkowo atut własnego boiska sprawia, że Polaków czeka piekielnie trudne wyzwanie.

Bilans meczów między Szwecją i Polską przemawia na korzyść dzisiejszych gospodarzy. Skandynawowie triumfowali w 15 spotkaniach, przy czterech remisach i dziewięciu zwycięstwach Polaków. Na dodatek po raz ostatni wygraliśmy ze Szwedami w ich kraju... niemal 100 lat temu, bo w 1930 roku. Od tamtego czasu trwa wielka niemoc. Na szczęście optymizmem napawa najnowsza historia i finał baraży do poprzedniego mundialu sprzed czterech lat. Wówczas "Biało-Czerwoni" pod wodzą Czesława Michniewicza pokonali Szwecję 2:0 w Chorzowie i wywalczyli bilety na MŚ 2022 w Katarze. Miejmy nadzieję, że ten pomyślny scenariusz dla naszych piłkarzy znów się spełni.

Piotr Zieliński (nr 10) zdobył jedną z najważniejszych bramek w karierze Leszek Szymański PAP

Oskar Pietuszewski w narodowych barwach Foto Olimpik/NurPhoto/AFP / AFP AFP

Konferencja prasowa Jana Urbana po meczu Polska - Albania Polsat Sport