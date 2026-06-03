Mecz Polska - Nigeria. O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Nigeria zostanie rozegrany dzisiaj 3 czerwca o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

O której mecz Polska - Nigeria? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski nie przebrnęła baraży o mundial 2026. Nasi piłkarze zwyciężyli w półfinale z Albanią, ale w finale musieli uznać wyższość Szwedów, przegrywając 2:3. W związku z tym kadra podczas majowo-czerwcowego zgrupowania gra tylko towarzysko. Jej pierwszym rywalem była Ukraina, z którą przegrała 0:2. Dziś przeciwnikiem "Biało-Czerwonych" będzie Nigeria.

Nigeryjczycy również nie wywalczyli kwalifikacji na mistrzostwa świata. Podobnie jak Polacy zajęli drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, ustępując RPA. "Superorły" w półfinale baraży pokonały 4:1 Gabon po dogrywce, ale w finale po rzutach karnych musiały uznać wyższość Demokratycznej Republiki Konga. Z kolei dzień przed meczem Polska - Ukraina, Nigeria zagrała towarzysko z Jamajką i zwyciężyła 3:0.

Jak dotąd Polska i Nigeria zagrały przeciwko sobie tylko raz. Miało to miejsce 2 marca 2018 roku, także w ramach meczu towarzyskiego. Wówczas "Biało-Czerwoni" pod wodzą Adama Nawałki ulegli we Wrocławiu gościom z Afryki 0:1, a zwycięskie trafienie zanotował Victor Moses. Dziś Polacy będę mieli zatem okazję, aby naprawić ten bilans, tym bardziej że w szeregach rywali zabraknie największych gwiazd, czyli Victoria Osimhena i Ademoli Lookmana.

Mecz Polska - Nigeria zostanie rozegrany dzisiaj 3 czerwca o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Reprezentacja Polski, 31.03.2026 r. Grzegorz Wajda East News

Jan Urban Marek Antoni Iwanczuk AFP





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