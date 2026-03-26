Mecz Polska - Albania. O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Albania w ramach półfinału baraży o mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Polska - Albania. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski zakończyła eliminacje do mundialu 2026 na drugi miejscu w grupie G. Piłkarze Jana Urbana, którzy kwalifikacje zaczynali jeszcze pod wodzą Michała Probierza, ustąpili tylko Holandii, tracąc do niej trzy punkty, ale co godne podkreślenia, oba mecze z "Oranje" zremisowali 1:1. Kompromitująca wpadka z Finlandią miała jednak konsekwencje, które zmusiły Polaków do gry w barażach o MŚ.

W półfinale baraży Polska zagra z Albanią. Albania dwukrotnie w ostatnich trzech edycjach awansowała do finałów mistrzostw Europy (2016,2024), ale wciąż czeka na debiut w mistrzostwach świata. W eliminacjach do mundialu 2026 piłkarze prowadzeni przez Sylvinho zajęli drugie miejsce w grupie K za Anglią. Stracili do niej aż 10 punktów, ale "Synowie Albionu" byli bezbłędni, wygrywając wszystkie osiem spotkań. Nasz dzisiejszy rywal wygrał cztery, dwa zremisował i dwa przegrał.

Polska i Albania w ostatnich pięciu latach grały ze sobą cztery razy. Trzy spotkania wygrali "Biało-Czerwoni", kolejno 4:1 i dwa razy 1:0. Natomiast w ostatniej potyczce w ramach eliminacji mistrzostw Europy ulegliśmy Albańczykom na ich stadionie 0:2. Tak więc piłkarze Jana Urbana mają teraz doskonałą okazję do rewanżu.

Mecz Polska - Albania w ramach półfinału baraży o mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Jan Urban: To będzie gra o wszystko. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport