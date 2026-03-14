Mecz Polaków poważnie zagrożony, PZPN już podjął działania. Jest warunek

Powoli zbliża się marcowa przerwa w piłce klubowej na rozgrywki reprezentacyjne. W Polsce wszystkie oczy bez dwóch zdań będą zwrócone na kadrę Jana Urbana, która 26 marca zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o kwalifikacje na mistrzostwa świata. W podobnym czasie jednak swoje spotkania rozegrają również kadry młodzieżowe - na czele z drużyną do lat 21.

Ekipa Jerzego Brzęczka przez aktualnie trwające kwalifikacje do mistrzostw Europy idzie jak burza i zanotowała sześć zwycięstw z rzędu. W ten sposób "Biało-Czerwoni" są liderami swojej grupy i mogą niebawem wywalczyć sobie bezpośredni awans na turniej. Należy jednak najpierw pokonać w Polsce Armenię, a następnie zmierzyć się z Czarnogórą.

Spotkanie w naszym kraju zaplanowane jest na 27 marca na obiekcie w Radomiu, gdzie urzęduje tamtejszy Radomiak. Mimo to jego rozegranie w tym miejscu stanęło pod znakiem zapytania. Wszystko ze względu na katastrofalną kondycję murawy na stadionie.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, dziennikarz Meczyków, PZPN podjął w tej sprawie już odpowiednie kroki i postawił ultimatum - wymiana murawy, bądź spotkanie zostanie przeniesione.

Kadra zmieni lokalizację? Już podjęto kroki

Jak czytamy, Polski Związek Piłki Nożnej monitorował sytuację już od grudnia. Do tego na niekorzyść obiektu działa opinia specjalisty od kondycji murawy, czyli tzw. greenkeepera. Plan B zakłada przeniesienie całego spotkania do Płocka. Na ostateczną decyzję trzeba jednak jeszcze poczekać.

- Według naszych informacji PZPN monitorował sprawę od grudnia. Wysyłał do Radomia swojego greenkeepera i ten wydał opinię, że to boisko oczywiście nie nadaje się do gry. Federacja postawiła sprawę jasno: albo w Radomiu wymieniona zostanie murawa (stadion obsługuje miasto), albo spotkanie młodzieżówki przeniesione zostanie do Płocka. Ostateczna decyzja ma zapaść na początku przyszłego tygodnia - przekazał Włodarczyk.

Spotkanie Polska - Armenia odbędzie się 27 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:00. Cztery dni później zespół Jerzego Brzęczka na wyjeździe zagra z Czarnogórą (31 marca, godz. 14:00).

Jerzy Brzęczek

Cezary Kulesza, prezes PZPN

Jerzy Brzęczek i najważniejsze gwiazdy jego drużyny - Antoni Kozubal, Marcel Krajewski, Tomasz Pieńko i Oskar Pietuszewski

