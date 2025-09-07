Matty Cash uniósł Stadion Śląski nad ziemię. Piękna bramka z Finlandią [WIDEO]

Reprezentacja Polski po kadencji Michała Probierza była zespołem rozbitym. Biało-Czerwoni potrzebowali trenera, który byłby w stanie "posklejać" to wszystko tak, aby kibice znów odczuwali radość z oglądania gry kadry. Wybór padł na Jana Urbana, który od początku zdawał się być w trudnym położeniu. Sprawą do wyjaśnienia na już była kwestia opaski kapitańskiej.

Ta została rozwiązana błyskawicznie. Jeszcze przed pierwszym dniem wrześniowego zgrupowania selekcjoner oficjalnie ogłosił, że kapitanem jego reprezentacji Polski będzie ponownie Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelona wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Holandią, mimo że minut w klubie zdecydowanie mu w tym sezonie brakowało.

Matty Cash znów strzela. Piękny gol obrońcy

Biało-Czerwoni w potencjalnie najtrudniejszym meczu całych eliminacji do mistrzostw świata sprawili sensację. Polacy wrócili bowiem z Rotterdamu z wynikiem 1:1, co dało naprawdę bardzo dobry start kadencji Urbana. Wszystko trzeba było jednak potwierdzić w kolejnym spotkaniu - z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W meczu z Holandią w odpowiedniej chwili swoje umiejętności strzeleckie zaprezentował Matty Cash, który popisał się golem stadiony świata. Los chciał, że w meczu z Finlandią w Chorzowie znów to prawy obrońca Aston Vilii okazał się kluczowy. Całą akcję przeprowadził Jakub Kamiński.

Skrzydłowy reprezentacji Polski bardzo ładnie wszedł z piłką w okolice pola karnego i zagrał wzdłuż bramki Finów. Piłka przemierzyła całe pole karne i trafiła właśnie pod nogi Casha. Ten bez kłopotów ułożył ją sobie do strzału i huknął z prostego podbicia. Futbolówka otarła się jeszcze o jednego z przeciwników i wpadła do siatki.

