Matty Cash nie pozostawił złudzeń przed meczem z Holendrami. "Oni mogą się nas bać"

Najbliższy piątek będzie dla kibiców piłki nożnej z kraju nad Wisłą niezwykle podniosły. To właśnie tego dnia podopieczni Jana Urbana zmierzą się bowiem z Holendrami, którzy są obecnie liderami grupy "G" eliminacji do przyszłorocznych MŚ. Z perspektywy "Biało-czerwonych" jest to bardzo ważny mecz, ponieważ ewentualna porażka mogłaby urzeczywistnić niechcianą perspektywę utraty 2. pozycji, która premiowana jest walką w barażach.

Naturalnie przed tego typu spotkaniem odbyła się konferencja prasowa, na której poza selekcjonerem reprezentacji - Janem Urbanem - udział wziął również Matty Cash. To właśnie on okazał się ostatnio zmorą Holendrów, bowiem gol wahadłowego reprezentacji pozwolił na wywalczenie remisu w poprzednim starciu tych nacji.

Matty Cash usłyszał to od kolegi z drużyny. Optymistyczne słowa przed kluczowym meczem eliminacji MŚ

Nie jest tajemnicą, że w szeregach drużyny Matty'ego Casha występuje jeden z reprezentantów Holandii Donyell Malen. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Cash przyznał, że rozmawiał z 26-letnim napastnikiem, a ten przekazał mu dość interesujący fakt na temat nastawienia rywali przed piątkowym starciem na PGE Narodowym.

"Jutro mamy kolejną szansę, żeby zrównać się punktami z liderem. [...]. Będzie świetna okazja, aby pokazać, że potrafimy grać przeciwko zespołom o świetnej jakości. Zresztą w ostatnim meczu przeciwko Holandii dobrze udało nam się wyrażać siebie, a jutro wyjdziemy z intencją, żeby grać i wygrać. Rozmawiałem z Donyellem Malenem i oni mogą się nas bać. Jesteśmy w końcu dobrym zespołem, przeciwko któremu gra się naprawdę trudno" - przyznał Mattyy Cash.

Podopieczny Jana Urbana przyznał również, że bramka w poprzednim starciu z Holendrami była dla niego bardzo istotna. Dodała mu ona bowiem jeszcze więcej pewności siebie, co przełożyło się na większą ilość prób strzeleckich w wykonaniu reprezentanta Polski. Zrobiła ona także wrażenie na trenerze Aston Villi Unai Emery'em, który dostał od Casha bardzo wyraźny sygnał, co do jego umiejętności ofensywnych.

Jak zwykle nie zabrakło też pytań, które wywołały szeroki uśmiech na twarzy wahadłowego reprezentacji Polski. Na prośbę przyrównania jutrzejszego meczu do konkretnej potrawy, wskazał on na... pierogi. Cash otrzymał także "standardowe" pytanie o postępy w nauce języka polskiego. Zawodnik przyznał, że mimo iż zna kilka fraz, to w realiach kariery piłkarskiej ciężko jest mu znaleźć czas na skrupulatną naukę.

Na końcu Matty Cash przyznał, że jest bardzo podekscytowany na myśl o powrocie na PGE Narodowy, na którym dotychczas nie zdołał zmieścić piłki w siatce. Mimo to dla 28-letniego reprezentanta Polski jest to jeden z najwspanialszych obiektów, na którym przyszło mu rozgrywać spotkania.

