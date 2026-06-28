Mamy powrót Polaków. To przesądzone. FIFA jeszcze nie ogłasza tego oficjalnie

Nie każdy pamięta, że latem 2017 roku reprezentacja Polski zagościła na 5. miejscu (!) rankingu FIFA. To do dzisiaj najwyższa lokata "Biało-Czerwonych" w światowym zestawieniu. Była wówczas efektem dobrego występu w finałach Euro 2016.

Obecnie o takiej pozycji możemy pomarzyć. Tuż przed startem mundialu w Ameryce Północnej zajmowaliśmy pozycję 36., zaliczając spadek o jeden szczebel w porównaniu z poprzednim notowaniem. Tymczasem w aktualnym rozdaniu wracamy na utracone miejsce.

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W rok 2026 wkraczaliśmy jako jako 33. ekipa rankingu. Potem już tylko osuwaliśmy się na niższe lokaty. Nie wypadliśmy jednak z czwartej dziesiątki.

Na przełomie maja i czerwca kadra Jana Urbana rozegrała dwie potyczki towarzyskie. Nie udało się odnieść zwycięstwa. Po porażce z Ukrainą (0:2 we Wrocławiu) przyszedł szczęśliwie wywalczony remis z Nigerią (2:2 w Warszawie).

Zaraz potem do gry wkroczyli finaliści mundialu. Już po fazie grupowej okazało się, że w globalnym czempionacie można szybko zyskać i... równie szybko stracić.

Ranking drużyn narodowych w opcji live przedstawił właśnie serwis Football Meets Data. Na szczycie pozostaje Argentyna, ale pozycję wicelidera straciła Hiszpania. Wicemistrzowie Europy zostali wyprzedzeni przez Francję.

Spadek aż o 10 lokat zaliczyła Panama, która jako jedyny uczestnik mundialu nie zdobyła w fazie grupowej bramki. W efekcie przesunęła się z 34. na 44. miejsce. I właśnie ten regres przełożył się na nieznaczny awans reprezentacji Polski.

Nie jest to oficjalny raport FIFA. Ten po raz ostatni pojawiła się 11 czerwca, czyli w dniu inauguracji MŚ. Na kolejny musimy zaczekać do 19 lipca, czyli do zamknięcia imprezy.

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Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

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