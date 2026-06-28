Mamy powrót Polaków. To przesądzone. FIFA jeszcze nie ogłasza tego oficjalnie
Reprezentacja Polski nie uczestniczy w finałach MŚ, ale bierze udział w rankingowych przetasowaniach. Jak informuje Football Meets Data, w najnowszym zestawieniu "Biało-Czerwoni" ponownie klasyfikowani są na 35. pozycji. Oznacza to powrót na tę lokatę raptem po kilkunastu dniach. Awans zawdzięczamy fatalnej postawie Panamy w fazie grupowej trwającego mundialu.
Nie każdy pamięta, że latem 2017 roku reprezentacja Polski zagościła na 5. miejscu (!) rankingu FIFA. To do dzisiaj najwyższa lokata "Biało-Czerwonych" w światowym zestawieniu. Była wówczas efektem dobrego występu w finałach Euro 2016.
Obecnie o takiej pozycji możemy pomarzyć. Tuż przed startem mundialu w Ameryce Północnej zajmowaliśmy pozycję 36., zaliczając spadek o jeden szczebel w porównaniu z poprzednim notowaniem. Tymczasem w aktualnym rozdaniu wracamy na utracone miejsce.
Ranking FIFA. Reprezentacja Polski z awansem. To pokłosie fatalnej skuteczności Panamy w finałach MŚ
W rok 2026 wkraczaliśmy jako jako 33. ekipa rankingu. Potem już tylko osuwaliśmy się na niższe lokaty. Nie wypadliśmy jednak z czwartej dziesiątki.
Na przełomie maja i czerwca kadra Jana Urbana rozegrała dwie potyczki towarzyskie. Nie udało się odnieść zwycięstwa. Po porażce z Ukrainą (0:2 we Wrocławiu) przyszedł szczęśliwie wywalczony remis z Nigerią (2:2 w Warszawie).
Zaraz potem do gry wkroczyli finaliści mundialu. Już po fazie grupowej okazało się, że w globalnym czempionacie można szybko zyskać i... równie szybko stracić.
Ranking drużyn narodowych w opcji live przedstawił właśnie serwis Football Meets Data. Na szczycie pozostaje Argentyna, ale pozycję wicelidera straciła Hiszpania. Wicemistrzowie Europy zostali wyprzedzeni przez Francję.
Spadek aż o 10 lokat zaliczyła Panama, która jako jedyny uczestnik mundialu nie zdobyła w fazie grupowej bramki. W efekcie przesunęła się z 34. na 44. miejsce. I właśnie ten regres przełożył się na nieznaczny awans reprezentacji Polski.
Nie jest to oficjalny raport FIFA. Ten po raz ostatni pojawiła się 11 czerwca, czyli w dniu inauguracji MŚ. Na kolejny musimy zaczekać do 19 lipca, czyli do zamknięcia imprezy.